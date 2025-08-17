Трамп о прогрессе в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс, и призвал следить за ситуацией.
«Большой прогресс по России. Не отключайтесь», - написал он в Truth Social.
Саммит президентов США и России прошел 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Переговоры прошли в узком составе — «три на три». Вместе с Путиным в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф.
По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом детали по завершению конфликта в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.