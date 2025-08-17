USD 1.7000
Победа Путина и тараканов
Победа Путина и тараканов

Трамп о прогрессе в отношениях с Россией

17:36 1196

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс, и призвал следить за ситуацией.

«Большой прогресс по России. Не отключайтесь», - написал он в Truth Social.

Саммит президентов США и России прошел 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Переговоры прошли в узком составе — «три на три». Вместе с Путиным в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом детали по завершению конфликта в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.

Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы обновлено 19:38
19:38 7802
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями...
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями... из заявлений Рубио; обновлено 19:23
19:23 1536
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...»
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...» обновлено 18:46
18:46 3408
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением обновлено 18:10
18:10 5885
Успех переворота — яд замедленного действия
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
16:54 2114
Почему Трамп проиграл Путину
Почему Трамп проиграл Путину невидимая сторона вопроса
09:01 7224
Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал
Украинцы ударили по колонне россиян, ранен генерал видео
17:11 3589
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий
14:04 3108
Шанс обрушить российскую экономику
Шанс обрушить российскую экономику наш комментарий, все еще актуально
02:56 10007
В Азербайджане арестовали блогера
В Азербайджане арестовали блогера
16:34 4222
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп
12:11 4113

