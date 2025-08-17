Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями...

США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News.



У Рубио спросили, обсуждался ли вопрос передачи под контроль РФ всего Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и Крыма. Рубио ответил, что украинцы не готовы на такие уступки и никто не имеет права заставлять их уступать. По его словам, даже в случае заключения мирного соглашения оно не будет предусматривать передачи этих территорий. «Украинцы не готовы уступить это, и никто не заставляет Украину уступать... Если будет заключено мирное соглашение, оно не будет таким», - сказал он.

По его словам, вопрос территорий будет обсуждаться президентом США Дональдом Трампом с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече 18 августа в Вашингтоне.

Рубио также сказал, что Россия столкнется с «дополнительными последствиями», если усилия по достижению соглашения по Украине не принесут результата. Его спросили, передумал ли президент США Дональд Трамп вводить санкции против России. «Я не думаю, что он изменил свое мнение. Полагаю, что в конечном итоге, если все эти усилия не принесут результата, то России придется столкнуться с дополнительными последствиями», - сказал Рубио. «Но мы пытаемся этого избежать, заключив мирное соглашение. И это будет нелегко. Это потребует много работы», - добавил госсекретарь.

«То, как мы пытаемся избежать этих последствий, приводит к еще большему результату, а именно к миру, прекращению военных действий. Это наша цель. Это наша цель здесь. И президент, он заслуживает больших похвал», — сказал Рубио.

При этом Рубио не исключает, что мирной договоренности по Украине достичь так и не удастся: «В конце концов мира, возможно, достичь и не удастся. Мы не знаем». «Мы никогда не говорили, что по итогам этой встречи [на Аляске] будет достигнута сделка. Потому что украинцев там не было», - заявил Рубио.

США не будут принимать или отклонять требования РФ, это должна сделать Украина, сказал госсекретарь США. На вопрос ведущей о том, приняли ли США изложенные российской стороной на саммите в Анкоридже требования, Рубио подчеркнул, что США «не в той позиции, чтобы что-то принимать или отклонять». «В конечном счете это решение за украинцами, с ними Россия должна договориться о мире», - заявил госсекретарь США.

Рубио заявил, что необходимость контактов с Путиным по прекращению войны в Украине является для США проявлением здравого смысла: «Он [Путин] уже на мировой арене. У него самый большой в мире арсенал тактического ядерного оружия и второй по величине арсенал стратегического ядерного оружия. Он уже на мировой арене… Когда я слышу, как люди говорят: «О, это повышает его авторитет». Что ж, все, что мы делаем, это постоянно говорим о Путине. Все СМИ последние 4-5 лет только и делают, что говорят о Путине». «Это означает, что без Путина не будет мирного соглашения между Россией и Украиной, не будет конца войне между РФ и Украиной. Это просто здравый смысл. Я даже не должен этого говорить. Так что люди могут говорить, что хотят».

Рубио добавил, что для того, чтобы прекратить войну, нужно иметь возможности взаимодействовать с представителями РФ: «Как бы людям это не нравилось, как бы людям это не казалось неприятным, единственный способ прекратить эту войну - это заставить россиян согласиться на мирное соглашение». В то же время Рубио подчеркнул, что, как только «вы введете новые санкции», способность привести Россию к столу переговоров будет значительно уменьшена.