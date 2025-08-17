Десятки иранских шпионов арестовал Израиль

За прошедший год ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля) и полиция Израиля раскрыли более 25 случаев вербовки граждан иранскими спецслужбами, пишет The New York Times со ссылкой на источники в израильских службах безопасности.

Обвинения были предъявлены более чем 40 израильтянам, некоторым — в сговоре с иранцами во время войны.

Как отмечает газета, иранские спецслужбы активизировали попытки вербовки жителей Израиля после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

«Иранцы вкладывают огромные деньги и ресурсы в масштабную кампанию по вербовке израильтян через интернет для выполнения заданий»,— говорится в заявлении ШАБАК. Правительство Израиля, в свою очередь, предупреждает граждан по радио и в социальных сетях, что «легкие деньги» могут привести к «тяжелым последствиям» в виде многолетнего тюремного заключения.