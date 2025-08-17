Первый гол Махира Эмрели за немецкий «Кайзерслаутерн»

Сегодня его команда в 1/32 финала Кубка Германии играла на выезде с клубом «Айнтрахт 1949» из Штансдорфа, выступающего в пятой по рангу немецкой лиге.

Игра проходила в Потсдаме. «Кайзерслаутерн», представляющий вторую Бундеслиги, легко победил со счетом 7:0. Махир Эмрели отличился на 15-й минуте, сделав счет 2:0. Азербайджанский форвард, находясь в штрафной площади соперника, получил пас от немца турецкого происхождения Семиха Шахина и слета точно пробил.

Эмрели провел на поле все 90 минут.