Трамп благодарит Лукашенко: «Спасибо Беларуси и ее сильному лидеру...»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за его решение помиловать 30 человек этим летом. Он выразил надежду на освобождение еще 1,3 тыс. заключенных.

«Спасибо Беларуси и ее сильному лидеру. Я надеюсь, вскоре отпустят еще 1,3 тыс. человек!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

15 августа президент США Дональд Трамп позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и обсудил освобождение 1300 заключенных. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social. «У нас состоялась хорошая беседа. Мы обсудили много тем…» - написал Трамп, добавив, что ждет встречи с Александром Лукашенко в будущем.

В июне после того, как в Минск приехал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, белорусские власти помиловали 14 человек. В их числе был политик Сергей Тихановский. В июле Лукашенко помиловал еще 16 человек.