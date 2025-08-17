USD 1.7000
Трамп благодарит Лукашенко: «Спасибо Беларуси и ее сильному лидеру...»

20:09 1354

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за его решение помиловать 30 человек этим летом. Он выразил надежду на освобождение еще 1,3 тыс. заключенных.

«Спасибо Беларуси и ее сильному лидеру. Я надеюсь, вскоре отпустят еще 1,3 тыс. человек!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

15 августа президент США Дональд Трамп позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и обсудил освобождение 1300 заключенных. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social. «У нас состоялась хорошая беседа. Мы обсудили много тем…» - написал Трамп, добавив, что ждет встречи с Александром Лукашенко в будущем.

В июне после того, как в Минск приехал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, белорусские власти помиловали 14 человек. В их числе был политик Сергей Тихановский. В июле Лукашенко помиловал еще 16 человек.

19:55 5776
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
14:04 3569
Рубио назвал потери России
Рубио назвал потери России
20:34 2713
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...»
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...» обновлено 18:46
18:46 5942
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп; все еще актуально
12:11 4622
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17:18 4431
На Востоке новый Саддам
На Востоке новый Саддам наш воскресный лонгрид
11:47 7429
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы обновлено 19:38
19:38 8770
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями...
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями... из заявлений Рубио; обновлено 19:23
19:23 3624
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением обновлено 18:10
18:10 6595
Успех переворота — яд замедленного действия
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
16:54 2942

