USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Новость дня
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Рубио назвал потери России

20:34 2714

Только за прошлый месяц в российско-украинской войне погибли до 20 тысяч российских солдат. Это показатель того, как дорого россиянам обходится война. Такие цифры привел госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина.

По словам госсекретаря США, Вашингтон пытается сейчас отыскать «золотую середину» между позициями двух враждующих государств. Война становится значительно сложнее: россияне все еще верят, что у них «есть импульс», а украинцы обороняются, нанося российским военным большие потери. «Я думаю, что... 20 000 российских солдат погибли за один месяц в этой войне. <...> Украинцы нанесли россиянам огромный ущерб», - сказал он.

Рубио добавил, что вопрос примирения двух сторон сложный, но США не отказываются от работы над ним. «Это сложный вопрос, но мы будем продолжать над ним работать, потому что президент сделал приоритетом попытку прекратить войну, которая никогда не должна была произойти», - резюмировал госсекретарь.

Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории... обновлено 19:55
19:55 5776
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
14:04 3569
Рубио назвал потери России
Рубио назвал потери России
20:34 2715
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...»
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...» обновлено 18:46
18:46 5943
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп; все еще актуально
12:11 4622
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17:18 4431
На Востоке новый Саддам
На Востоке новый Саддам наш воскресный лонгрид
11:47 7430
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы обновлено 19:38
19:38 8770
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями...
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями... из заявлений Рубио; обновлено 19:23
19:23 3624
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением обновлено 18:10
18:10 6595
Успех переворота — яд замедленного действия
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
16:54 2942

ЭТО ВАЖНО

Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории... обновлено 19:55
19:55 5776
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
14:04 3569
Рубио назвал потери России
Рубио назвал потери России
20:34 2715
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...»
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...» обновлено 18:46
18:46 5943
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп; все еще актуально
12:11 4622
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17:18 4431
На Востоке новый Саддам
На Востоке новый Саддам наш воскресный лонгрид
11:47 7430
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы обновлено 19:38
19:38 8770
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями...
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями... из заявлений Рубио; обновлено 19:23
19:23 3624
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением обновлено 18:10
18:10 6595
Успех переворота — яд замедленного действия
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
16:54 2942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться