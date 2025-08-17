Рубио назвал потери России

Только за прошлый месяц в российско-украинской войне погибли до 20 тысяч российских солдат. Это показатель того, как дорого россиянам обходится война. Такие цифры привел госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина.

По словам госсекретаря США, Вашингтон пытается сейчас отыскать «золотую середину» между позициями двух враждующих государств. Война становится значительно сложнее: россияне все еще верят, что у них «есть импульс», а украинцы обороняются, нанося российским военным большие потери. «Я думаю, что... 20 000 российских солдат погибли за один месяц в этой войне. <...> Украинцы нанесли россиянам огромный ущерб», - сказал он.

Рубио добавил, что вопрос примирения двух сторон сложный, но США не отказываются от работы над ним. «Это сложный вопрос, но мы будем продолжать над ним работать, потому что президент сделал приоритетом попытку прекратить войну, которая никогда не должна была произойти», - резюмировал госсекретарь.