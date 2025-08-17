Ответ Макрону: в Израиле предложили закрыть консульство Франции в Иерусалиме

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар рекомендовал премьер-министру Биньямину Нетаньяху закрыть французское консульство в Иерусалиме в ответ на инициативу Парижа по одностороннему признанию палестинского государства. Как сообщает Israel Hayom, вопрос был поднят на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли заявил на заседании Кабмина, что шаг президента Франции Эммануэля Макрона «нанес серьезный удар по заложникам и Государству Израиль, и никакое наше заявление по этому вопросу не является достаточным». Шикли призвал к «национализации французских активов в Иерусалиме», включая закрытие консульства.

Министр иностранных дел Гидеон Саар подтвердил, что рассматривает этот шаг как возможный ответ, и сообщил, что уже представил соответствующие рекомендации Биньямину Нетаньяху. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.