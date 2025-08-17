USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Новость дня
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Ответ Макрону: в Израиле предложили закрыть консульство Франции в Иерусалиме

20:59 463

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар рекомендовал премьер-министру Биньямину Нетаньяху закрыть французское консульство в Иерусалиме в ответ на инициативу Парижа по одностороннему признанию палестинского государства. Как сообщает Israel Hayom, вопрос был поднят на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли заявил на заседании Кабмина, что шаг президента Франции Эммануэля Макрона «нанес серьезный удар по заложникам и Государству Израиль, и никакое наше заявление по этому вопросу не является достаточным». Шикли призвал к «национализации французских активов в Иерусалиме», включая закрытие консульства.

Министр иностранных дел Гидеон Саар подтвердил, что рассматривает этот шаг как возможный ответ, и сообщил, что уже представил соответствующие рекомендации Биньямину Нетаньяху. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории... обновлено 19:55
19:55 5777
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
14:04 3569
Рубио назвал потери России
Рубио назвал потери России
20:34 2718
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...»
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...» обновлено 18:46
18:46 5943
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп; все еще актуально
12:11 4622
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17:18 4432
На Востоке новый Саддам
На Востоке новый Саддам наш воскресный лонгрид
11:47 7431
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы обновлено 19:38
19:38 8770
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями...
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями... из заявлений Рубио; обновлено 19:23
19:23 3627
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением обновлено 18:10
18:10 6595
Успех переворота — яд замедленного действия
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
16:54 2943

ЭТО ВАЖНО

Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории... обновлено 19:55
19:55 5777
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
14:04 3569
Рубио назвал потери России
Рубио назвал потери России
20:34 2718
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...»
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...» обновлено 18:46
18:46 5943
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп; все еще актуально
12:11 4622
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17:18 4432
На Востоке новый Саддам
На Востоке новый Саддам наш воскресный лонгрид
11:47 7431
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы обновлено 19:38
19:38 8770
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями...
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями... из заявлений Рубио; обновлено 19:23
19:23 3627
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением обновлено 18:10
18:10 6595
Успех переворота — яд замедленного действия
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
16:54 2943
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться