Бензин по талонам в российском Забайкалье и Крыму

Читинское издание передает, что бензин АИ-95 стал недоступен для жителей городов Краснокаменск и Борзя Забайкальского края. «Говорят, что кончились запасы», - приводит «Чита.ру» слова очевидца.

На некоторых автозаправках в Забайкальском крае РФ и аннексированном Россией Крыму перестали продавать бензин частным лицам, отпуская его только предприятиям и организациям по предъявлению карточек, сообщают «Крымский ветер» и «Чита.ру».

В начале августа продажа топлива этой марки на АЗС сети «Нефтемаркет» в Чите была ограничена десятью литрами на одну машину.

Подписчики «Крымского ветра» рассказали изданию, что 95-й бензин пропал на большинстве автозаправок в Крыму, а там, где он еще есть, продается в основном по талонам от предприятий по выросшей цене.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на участников топливного рынка сообщало, что в августе и сентябре в России ожидаются перебои с поставками бензина. Цены на бензин в РФ продолжают расти вопреки введенному запрету на экспорт, а в августе к подорожанию продукта может добавиться угроза дефицита, говорилось в публикации.

В конце июля, на фоне постоянных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам, правительство России ввело до конца августа полный запрет на экспорт бензина, который ранее распространялся только на трейдеров, небольшие НПЗ и нефтебазы.