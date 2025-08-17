USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Новость дня
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Бензин по талонам в российском Забайкалье и Крыму

21:45 378

На некоторых автозаправках в Забайкальском крае РФ и аннексированном Россией Крыму перестали продавать бензин частным лицам, отпуская его только предприятиям и организациям по предъявлению карточек, сообщают «Крымский ветер» и «Чита.ру».

Читинское издание передает, что бензин АИ-95 стал недоступен для жителей городов Краснокаменск и Борзя Забайкальского края. «Говорят, что кончились запасы», - приводит «Чита.ру» слова очевидца.

В начале августа продажа топлива этой марки на АЗС сети «Нефтемаркет» в Чите была ограничена десятью литрами на одну машину.

Подписчики «Крымского ветра» рассказали изданию, что 95-й бензин пропал на большинстве автозаправок в Крыму, а там, где он еще есть, продается в основном по талонам от предприятий по выросшей цене.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на участников топливного рынка сообщало, что в августе и сентябре в России ожидаются перебои с поставками бензина. Цены на бензин в РФ продолжают расти вопреки введенному запрету на экспорт, а в августе к подорожанию продукта может добавиться угроза дефицита, говорилось в публикации.

В конце июля, на фоне постоянных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам, правительство России ввело до конца августа полный запрет на экспорт бензина, который ранее распространялся только на трейдеров, небольшие НПЗ и нефтебазы.

Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории... обновлено 19:55
19:55 5781
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
14:04 3571
Рубио назвал потери России
Рубио назвал потери России
20:34 2723
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...»
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...» обновлено 18:46
18:46 5943
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп; все еще актуально
12:11 4622
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17:18 4432
На Востоке новый Саддам
На Востоке новый Саддам наш воскресный лонгрид
11:47 7432
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы обновлено 19:38
19:38 8770
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями...
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями... из заявлений Рубио; обновлено 19:23
19:23 3627
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением обновлено 18:10
18:10 6595
Успех переворота — яд замедленного действия
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
16:54 2943

ЭТО ВАЖНО

Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории... обновлено 19:55
19:55 5781
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
14:04 3571
Рубио назвал потери России
Рубио назвал потери России
20:34 2723
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...»
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...» обновлено 18:46
18:46 5943
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп; все еще актуально
12:11 4622
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17:18 4432
На Востоке новый Саддам
На Востоке новый Саддам наш воскресный лонгрид
11:47 7432
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы обновлено 19:38
19:38 8770
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями...
Украину не заставят идти на уступки. С Путиным надо говорить. Россия столкнется с последствиями... из заявлений Рубио; обновлено 19:23
19:23 3627
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением
Зеленский: Сначала прекращение огня, затем работа над мирным соглашением обновлено 18:10
18:10 6595
Успех переворота — яд замедленного действия
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
16:54 2943
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться