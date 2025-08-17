И ты, Европа – Брут?

18 августа в Вашингтоне может решиться судьба Украины. В любом случае, событие будет судьбоносным. Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским для согласования условий мирного урегулирования. Условия эти, как все предполагают, он в общих чертах уже согласовал с Путиным на Аляске. И теперь многие в Киеве думают, что Америка Украину в лице Трампа «предала». Поэтому президент Украины, которого буквально «вызвали на ковер» в «Вашингтонский обком», едет туда не один, а с друзьями. Для уверенности и для поддержки. В том числе европейцы спешно собрались в дальний путь, чтобы не допустить скандальной сцены в Белом доме, каковая случилась в феврале, когда Зеленский отказывался подписывать ту самую «редкоземельную сделку» о ресурсах Украины, о которой все сейчас вообще уже забыли. Что это было тогда и стоило ли скандала? Вместе с Зеленским в США собрались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте. Накануне в Брюсселе Зеленский встретился с главой Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна быть хорошо вооружена и стать «стальным дикобразом, которого не сможет переварить ни один нападающий», а также о том, что Европа выступает против любых ограничений для ВСУ после окончания войны. Вновь выступив против изменения международных границ силой, она допустила оговорку, что решения по этому вопросу принимать самой Украине. Возможно, она имела ввиду, что если Трамп все же уломает Зеленского, то так тому и быть. Созвучен ей и Макрон. По его словам, «не может быть и речи о территориальной дискуссии по Украине без законных, демократически избранных лидеров Украины». А вместе с ними, получается, «дискуссии» возможны?

Накануне агентство Reuters опубликовало перечень условий, которые якобы Москва выдвигает для завершения конфликта. Среди них, в частности: прекращения огня до достижения всеобъемлющего соглашения не будет; Украина должна полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей, в обмен Россия обязуется заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской. При этом Москва готова вернуть Украине небольшие участки занимаемых территорий в Сумской и Харьковской областях. Признание суверенитета России как минимум над Крымом. Запрет на вступление Украины в НАТО при обсуждении возможных альтернативных вариантов гарантий безопасности. Официальное закрепление статуса русского языка; свободная деятельность канонической Украинской православной церкви. Снятие с России как минимум части санкций. Официального подтверждения этой информации нет. Однако по ряду высказываний Трампа и членов его команды можно сделать вывод о том, что это не только выглядит правдоподобно, но в ряде пунктов не особо отличается от требований Москвы, о которых говорил Владимир Путин еще в июне прошлого года. В этом смысле новые условия (если речь именно о них) куда ближе к позиции Кремля, чем Киева. Однако Зеленский пока проявляет завидное упорство, прекрасно понимая, что сколь-либо добровольное принятие таких условий будет с высокой вероятностью означать его политическую смерть. Тем более что нельзя исключать, что Трамп с Путиным договорились еще и о проведении в Украине выборов сразу после прекращения огня и о том, чтобы после этих выборов Зеленского на президентском посту как-нибудь уже не стало. И вот президент Украины по-прежнему настаивает, чтобы сначала настало прекращение огня, а потом началась работа над окончательным мирным соглашением. В конечном итоге хотя бы будет передышка для восполнения сил и военных запасов. Путин на это не пойдет, поскольку такую мотивацию прекрасно понимает, как понимает и то, что всякое перемирие на войне в пользу отступающей стороны. Всегда. Даже Вашингтон уже готов отступить от этого пункта, Трамп поддержал идею Путина о том, что нужно не прекращение огня, а сразу долгосрочное мирное соглашение. При этом все понимают, что переговоры о мире потребуют гораздо больше времени и усилий. И в течение этого времени российская армия будет стараться развить свой тактический успех, дабы превратить его в стратегический. Также Зеленский вновь отказался от передачи России Донбасса, сославшись на Конституцию. Хотя речь не идет о юридическом признании таких территориальных потерь, а «всего лишь» об отводе войск, для чего Конституцию можно не править. Ходят слухи, что Трамп поддержал такое требование Путина.

Зеленский также настаивает на безусловной встрече на троих с Трампом и Путиным, а если Путин откажется, то ввести новые санкции. Не похоже, что Трамп категорически в этом поддержит украинского лидера. Также, по словам Зеленского, Украина рассматривает вступление в ЕС как часть гарантий безопасности. НАТО он при этом не упомянул. Но в Вашингтоне о нем непременно вспомнит. Согласно распространенной версии, Киеву могут быть предложены гарантии на уровне 5-й статьи Договора НАТО, но без членства в альянсе. В этой статье, кстати, говорится не об автоматическом вступлении членов НАТО в войну в случае нападения на одного из них. Там более гибкая формулировка: «Вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В этом случае каждая страна-член обязуется оказать помощь подвергшейся нападению стороне, предпринимая такие действия, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы, для восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона». Ранее эту идею предложила премьер Италии Мелони. Вашингтон вроде готов дать свои дополнительные гарантии, а в прессе обсуждают слухи о том, что Путин предлагал гарантом сделать Китай. Официальных подтверждений тому нет. Путин с Си Цзиньпином после Анкориджа не созванивался. Со своей стороны, президент Макрон выступил за увязку «любого территориального вопроса с гарантиями безопасности». То есть территориальные «уступки» все же возможны? Он категорически против ограничений для ВСУ, а также вновь вспомнил свое раннее предложение об отправке на Украину западных «миротворцев». Это наверняка будет еще один большой «затык» в споре с Кремлем.