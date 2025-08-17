Пашинян извинился, но мнения своего не поменял

Комиссия по предупреждению коррупции на своем заседании рассмотрела вопрос о предполагаемом нарушении Пашиняном норм поведения. Рассматривался, в частности, пост в Facebook от 30 мая, в котором Пашинян отреагировал на критику его слов о церкви, написав: «Святой отец, иди и продолжай иметь…» Комиссия констатировала, что запись, хотя и была сделана в ответ на критику, из-за выбора выражений имеет грубый и непристойный оттенок.

«Комиссия по предупреждению коррупции РА зафиксировала в моей речи нарушение правил поведения. Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками решений, прошу прощения у всех вас», - написал Пашинян в своем телеграм-канале.

Он указал, что извинение относится к конкретным двум выражениям, по которым приняла решение комиссия. «А цель утверждения связанных с ними политических, духовных и нравственных принципов и моя воля по ее достижению при поддержке народа непоколебимы», — заявил премьер Армении.

По словам Пашиняна, «в рамках повестки духовного обновления» он сам должен принимать свои упущения, лучше управлять эмоциями: «В контексте политического и государственного обновления важна терпимость и уважение к государственным, демократическим институтам, что я таким образом и проявляю».

Пашинян сделал несколько публикаций в Facebook после того, как архиепископ Баграт Галстанян раскритиковал премьера за то, что тот не женат, а значит не живет по канонам церкви. «Святой отец, иди, продолжай иметь жену своего дяди, какое тебе до меня дело?.. Некоторых волнует то, что я официально не женат. Половина нашей духовной верхушки находится в таком же положении — и это тех же самых некоторых не волнует. <...> А что бывает, когда выясняется, что монах нарушил обет безбрачия? Он лишается должности, сана и филония. Так что морально честнее — добровольно подать в отставку или впасть в муки раздумий: будет ли расследование, раскроется ли правда?»

Последняя часть поста посвящена католикосу всех армян Гарегину II, которого Пашинян обвиняет в нарушении целибата, заявляя, что у того есть ребенок. Премьер Армении несколько раз в соцсетях затрагивал эту тему, требуя пояснений от католикоса. Пашинян также собирается создать координационный штаб для организации выборов нового католикоса.

В июне Следственный комитет Армении сообщил об аресте 15 человек из движения «Священная борьба», включая Баграта Галстаняна. 27 июня было возбуждено уголовное дело против архиепископа Микаэла Аджапахяна по статье о призывах к захвату власти.