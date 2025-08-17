Европа направит своих военных в Украину

USD 1.7000
«Коалиция желающих» (объединение стран, в основном европейских, которые допускают свое участие в миротворческой миссии в Украине) подтвердила готовность развернуть в Украине силы безопасности сразу после прекращения боевых действий, а также помочь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в заявлении сопредседателей «коалиции желающих» - президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера - по итогам встречи с участием президента Владимира Зеленского в воскресенье, 17 августа.

В частности, в заявлении отмечается, что «лидеры также высоко оценили обязательства президента Трампа по предоставлению гарантий безопасности Украине, в которых «коалиция желающих» будет играть важную роль, в частности, через многонациональные силы в Украине. Они еще раз подчеркнули готовность развернуть силы безопасности, как только прекратятся боевые действия, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановить вооруженные силы Украины».

Отмечается также, что лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление Зеленского к справедливому и прочному миру в то время, как он готовится к дальнейшим консультациям с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Макрон и Стармер также проинформировали других лидеров, что в понедельник отправятся в Вашингтон для встречи с Трампом вместе с Зеленским.

Ранее президент Украины назвал «очень полезной» встречу с «коалицией желающих» в воскресенье в Брюсселе, на которой Украина и европейские представители скоординировали позиции накануне визита в Вашингтон для встречи с Трампом. 18 августа Зеленский в Вашингтоне встретится с Трампом. Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. По данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

