USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Новость дня
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Взрыв на пороховом заводе в России: жертв стало больше

17 августа 2025, 23:09 1008

Число погибших в результате взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 14, сообщает пресс-служба МЧС России.

По уточненным данным ведомства, пострадали 149 человек. Специалисты МЧС продолжают разбирать завалы. Ведется опознание погибших.

Утром 15 августа на рязанском предприятии «Эластик» взрыв и пожар полностью разрушили пороховой цех. Предварительной причиной происшествия стало «нарушение техники безопасности». Возбуждено уголовное дело.

В оперштабе Рязанской области сообщали, что 15 человек находятся в больнице в Рязани, из них трое в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести.

В Украине подсчитали, сколько территории Россия захватила
В Украине подсчитали, сколько территории Россия захватила
17 августа 2025, 23:26 1537
Европа направит своих военных в Украину
Европа направит своих военных в Украину совместное заявление
17 августа 2025, 22:59 1693
Пашинян извинился, но мнения своего не поменял
Пашинян извинился, но мнения своего не поменял новость дополнена
17 августа 2025, 22:34 2723
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории... обновлено 22:20
17 августа 2025, 22:20 7856
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
17 августа 2025, 14:04 3903
Рубио назвал потери России
Рубио назвал потери России
17 августа 2025, 20:34 4859
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...»
Уиткофф: «Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину...» обновлено 18:46
17 августа 2025, 18:46 7391
Зых выживает как может
Зых выживает как может наш спецреп; все еще актуально
17 августа 2025, 12:11 4977
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17 августа 2025, 17:18 5163
На Востоке новый Саддам
На Востоке новый Саддам наш воскресный лонгрид
17 августа 2025, 11:47 8136
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы
Трамп примет Зеленского наедине. Потом — европейцы обновлено 19:38
17 августа 2025, 19:38 9182

