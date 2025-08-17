Взрыв на пороховом заводе в России: жертв стало больше

Число погибших в результате взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 14, сообщает пресс-служба МЧС России.
По уточненным данным ведомства, пострадали 149 человек. Специалисты МЧС продолжают разбирать завалы. Ведется опознание погибших.
Утром 15 августа на рязанском предприятии «Эластик» взрыв и пожар полностью разрушили пороховой цех. Предварительной причиной происшествия стало «нарушение техники безопасности». Возбуждено уголовное дело.
В оперштабе Рязанской области сообщали, что 15 человек находятся в больнице в Рязани, из них трое в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести.