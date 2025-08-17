USD 1.7000
В Украине подсчитали, сколько территории Россия захватила

17 августа 2025, 23:26 1539

Россия за 1010 дней войны захватила менее 1% территории Украины. За это время под контроль РФ перешло около 5,8 тысячи кв. км украинских земель. Об этом сообщает мониторинговый сервис DeepState, сотрудничающий с Минобороны Украины.

С 12 ноября 2022 года, когда под российским контролем находилось 108 651 кв. км украинской территории, и до сегодняшнего дня эта цифра выросла до 114 493 кв. км. За этот период РФ захватила 5842 кв. км, что составляет 0,96% от всей площади Украины в международно признанных границах.

DeepState отмечает, что россияне имели большой успех в первые дни вторжения, однако благодаря наступательным операциям на севере Украины, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть. «После 12 ноября 2022 года (россияне) продолжали активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. <...> Надеемся, эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что математика у них хромает», – пишет DeepState.

17 августа президент США Дональд Трамп сделал в своей соцсети Truth Social репост сообщения пользовательницы о том, что «Украина должна быть готова уступить часть территории России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она потеряет!»

