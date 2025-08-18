О грядущей катастрофе

В американских СМИ целый сонм откликов на аляскинское рандеву Трампа и Путина. Но лучше всех комментов эту встречу обрисовали местные карикатуристы: Трамп вместо красной дорожки выложил перед Путиным американский флаг. А на другой картинке расстелил перед ними многометровый фирменный свой красный галстук.
«Саммит Трампа и Путина не стал катастрофой, но он был поражением США», - пишет известный колумнист Washington Post Макс Бут. Заметим, поражение не Трампа, акцентирует тот, а Америки.
«Лучшее, что можно сказать об этом саммите на Аляске - это то, что он мог бы быть еще хуже», - пишет Бут. Колумнист напомнил, что Трамп публично не поддержал требование Путина о том, что тот готов обменять приобретение украинских территорий на прекращение огня (хотя последнее и не обсуждалось вовсе, а потом президент США склонился именно к этому). Не было также обещаний ослабить американские санкции против России. «Если бы Трамп предложил такой компромисс, саммит на Аляске стал бы второй Ялтой», - говорит Бут.
И это весь результат?
Недосаммит на Аляске войдет в историю как пример отчаянного фарисейства. Трамп говорит, что он был «очень хорошим». Чтобы потрафить боссу, госсекретарь Рубио называет встречу «чрезвычайно продуктивной». А где, собственно, сам продукт? Где хоть какой-то результат встречи? Ничего такого нет. Zero.
В былые времена Путин также водил за нос американских президентов. Мир помнит, как Джордж Буш-младший говорил, что он «заглянул в глаза Путину и увидел там душу». Более того, вскоре после приема российского лидера на своем ранчо в Техасе он пригласил его на рыбалку в дом своего отца в Кеннебанкпорте, что в штате Мэн. Это была немыслимая мера доверия. Вашингтонские журналисты не припомнят, чтобы Буш-старший кого-то из лидеров приглашал к себе в свое частное пенсионерское убежище.
И чем ответил российский президент? Он ответил своей известной Мюнхенской речью 2007 года, от которой у западных лидеров встали дыбом волосы во всех местах.
Конечно, сейчас многие аналитики пишут, что неизвестно, куда еще вывернет Трамп после того, как Путин в очередной раз поводил его за нос и добился блистательной победы по очкам. Наиболее осведомленные мастера пера утверждают, что Трамп остался недоволен результатами своего рандеву с Путиным. Иначе он бы не сокращал ритуал и не стал бы лишать гостей - дорогих соседей Америки - обеда с изысканными дарами аляскинских вод и лесов. Протокол всегда был исключительно важен для лидеров США, говорят эксперты, вот и делайте выводы.
Ну, хорошо, отвлечемся от саммита на краю света, который уже обсосан со всех сторон. Что же дальше?
Консервативная Wall Street Journal говорит, что путей только два: в первом случае Украина пожертвует частью своей территории, но сохранит независимость, во втором - потеряет и землю, и независимость, и станет протекторатом России.
WSJ была неоднократно замечена в слишком категорических, порой не оправданных вердиктах. Получается: налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - голову не сносить. А прямо - указателя нет.
Сегодня единственное, что можно утверждать точно? — вторая встреча в верхах с участием Владимира Зеленского, лидеров Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, Италии и других именитых европейских политиков 18 августа будет намного важнее того фуфла, которое продемонстрировали два «конкретных пацана» на Аляске.
В американскую столицу будут отправлены все европейские тяжеловесы. Чего же можно ожидать от этого столь же поспешного и непродуманного форума, как и аляскинский саммит?
Делегация, поддерживающая Зеленского, что и говорить, более чем внушительная. Но сможет ли она загнать короля в угол на шахматной доске?
Пока это видится маловероятным. Концепция Трампа (если можно ее так назвать) после недолгого перерыва на позитивной проевропейской, проукраинской территории откатилась назад, к былым обвинениям Зеленского в том, что тот является главным тормозом на пути прекращения войны. Теперь идея Трампа – полностью скопированный нарратив Путина: Украине следует полностью уйти из Донбасса, получить в обмен крошечные участки территории в Сумской и Харьковской областях, и тогда, может быть, Кремль согласится на прекращение огня.
Европейцы будут убеждать «царя горы», что это не вариант. Зеленский ясно заявил, что он на это не пойдет.
Чем же может закончиться этот второй понедельничный саммит? Большинство экспертов в американской столице считают, что Трамп самоустранится от участия в переговорах. В интервью Fox News после дружеского общения с Путиным он сказал, что «теперь дело за Зеленским - тот должен все взять в свои руки». Трамп, кто бы мог ожидать другого, умоет руки. Зеленский, конечно, возьмет с помощью Европы дело в свои руки, и это точно будет не один из путей в развилке, предложенной Wall Street Journal.
Любопытна и реакция простых американцев на эту ситуацию. Агентство Reuters публикует данные опроса о тех гражданах США, которые задают вопросы в поисковике Google. Там спрашивают о разном: почему два лидера встретились именно на Аляске, как и за сколько она была продана царской Россией, и еще много чего. Но на первом месте с большим отрывом стоит вопрос: Who is Putin?
Этот вопрос впервые задал американский журналист на Давосском форуме 2000 года. Но с тех пор жители планеты Земля так и не нашли на него ответа. А заглянуть в поисковик в поиске правильных ответов не мешало бы и президенту самой могущественной державы в мире.