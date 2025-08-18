О грядущей катастрофе

В американских СМИ целый сонм откликов на аляскинское рандеву Трампа и Путина. Но лучше всех комментов эту встречу обрисовали местные карикатуристы: Трамп вместо красной дорожки выложил перед Путиным американский флаг. А на другой картинке расстелил перед ними многометровый фирменный свой красный галстук. «Саммит Трампа и Путина не стал катастрофой, но он был поражением США», - пишет известный колумнист Washington Post Макс Бут. Заметим, поражение не Трампа, акцентирует тот, а Америки. «Лучшее, что можно сказать об этом саммите на Аляске - это то, что он мог бы быть еще хуже», - пишет Бут. Колумнист напомнил, что Трамп публично не поддержал требование Путина о том, что тот готов обменять приобретение украинских территорий на прекращение огня (хотя последнее и не обсуждалось вовсе, а потом президент США склонился именно к этому). Не было также обещаний ослабить американские санкции против России. «Если бы Трамп предложил такой компромисс, саммит на Аляске стал бы второй Ялтой», - говорит Бут. И это весь результат?

Недосаммит на Аляске войдет в историю как пример отчаянного фарисейства. Трамп говорит, что он был «очень хорошим». Чтобы потрафить боссу, госсекретарь Рубио называет встречу «чрезвычайно продуктивной». А где, собственно, сам продукт? Где хоть какой-то результат встречи? Ничего такого нет. Zero. В былые времена Путин также водил за нос американских президентов. Мир помнит, как Джордж Буш-младший говорил, что он «заглянул в глаза Путину и увидел там душу». Более того, вскоре после приема российского лидера на своем ранчо в Техасе он пригласил его на рыбалку в дом своего отца в Кеннебанкпорте, что в штате Мэн. Это была немыслимая мера доверия. Вашингтонские журналисты не припомнят, чтобы Буш-старший кого-то из лидеров приглашал к себе в свое частное пенсионерское убежище. И чем ответил российский президент? Он ответил своей известной Мюнхенской речью 2007 года, от которой у западных лидеров встали дыбом волосы во всех местах.

Конечно, сейчас многие аналитики пишут, что неизвестно, куда еще вывернет Трамп после того, как Путин в очередной раз поводил его за нос и добился блистательной победы по очкам. Наиболее осведомленные мастера пера утверждают, что Трамп остался недоволен результатами своего рандеву с Путиным. Иначе он бы не сокращал ритуал и не стал бы лишать гостей - дорогих соседей Америки - обеда с изысканными дарами аляскинских вод и лесов. Протокол всегда был исключительно важен для лидеров США, говорят эксперты, вот и делайте выводы. Ну, хорошо, отвлечемся от саммита на краю света, который уже обсосан со всех сторон. Что же дальше? Консервативная Wall Street Journal говорит, что путей только два: в первом случае Украина пожертвует частью своей территории, но сохранит независимость, во втором - потеряет и землю, и независимость, и станет протекторатом России. WSJ была неоднократно замечена в слишком категорических, порой не оправданных вердиктах. Получается: налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - голову не сносить. А прямо - указателя нет. Сегодня единственное, что можно утверждать точно? — вторая встреча в верхах с участием Владимира Зеленского, лидеров Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, Италии и других именитых европейских политиков 18 августа будет намного важнее того фуфла, которое продемонстрировали два «конкретных пацана» на Аляске.

В американскую столицу будут отправлены все европейские тяжеловесы. Чего же можно ожидать от этого столь же поспешного и непродуманного форума, как и аляскинский саммит? Делегация, поддерживающая Зеленского, что и говорить, более чем внушительная. Но сможет ли она загнать короля в угол на шахматной доске? Пока это видится маловероятным. Концепция Трампа (если можно ее так назвать) после недолгого перерыва на позитивной проевропейской, проукраинской территории откатилась назад, к былым обвинениям Зеленского в том, что тот является главным тормозом на пути прекращения войны. Теперь идея Трампа – полностью скопированный нарратив Путина: Украине следует полностью уйти из Донбасса, получить в обмен крошечные участки территории в Сумской и Харьковской областях, и тогда, может быть, Кремль согласится на прекращение огня. Европейцы будут убеждать «царя горы», что это не вариант. Зеленский ясно заявил, что он на это не пойдет.