Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна

Итоги саммита на Аляске вызывают все более резкую критику и откровенное разочарование в европейском экспертном сообществе. «Гора родила мышь» — именно так формулируют главный вывод большинство политологов Германии, Франции и других стран.
По оценке аналитика немецкой газеты Die Welt Жака Шустера, президент Трамп фактически подарил Владимиру Путину возможность наслаждаться дорогостоящей войной, словно санаторным лечением, и позволил ему вернуть своей стране «победу по очкам». Без малейших уступок Кремль добился того, что Вашингтон признал Москву равным партнером и осыпал ее лидера символическими знаками уважения. Ни одно слово из выступлений Путина не свидетельствует о его готовности прекратить агрессию. Более того, едва самолет президента РФ приземлился в Москве, как он приказал нанести 85 ударов беспилотниками по всей территории Украины.
Остановить порабощение Украины, как подчеркивают европейские комментаторы, можно было бы только посредством всесторонней и постоянной военной поддержки со стороны Запада. Но этого не происходит.
О том, как повлияет саммит в Анкоридже на глобальную политическую конфигурацию, haqqin.az побеседовал с советником Агентства евроатлантического сотрудничества, американистом Антоном Пеньковским.
- На пресс-конференции Путин вновь говорил об «устранении первопричин» конфликта и даже заявил, что если бы Трамп был президентом в 2022 году, война бы не началась. Можно ли рассматривать эти слова как готовность российской стороны к уступкам?
- Вряд ли. Путин использует заученные речевые штампы. Его «исторические экскурсы» о Второй мировой войне и Аляске были частью тщательно согласованной с Трампом программы. Очевидно, они заранее договорились о совместном выходе к журналистам, чтобы продемонстрировать внешнее согласие, но оба при этом всячески избегали конкретики. Путин читал речь по бумаге, а Трамп демонстрировал показное взаимопонимание.
Любопытно, что Трамп — единственный западный лидер, о котором Путин говорит с симпатией. И симпатия эта взаимна. Но подобная «теплота» основана, скорее, на тщеславии 47-го президента США: стоит его похвалить, и Трамп уже готов верить в собственное «лидерское величие». В итоге пресс-конференция оказалась пустой ритуальной сценой, демонстрацией «особых отношений».
- Можно ли предположить, что если бы никаких договоренностей не было, встреча не состоялась бы?
- Безусловно. Трамп бы не стал так рисковать своей репутацией. Если бы не было уверенности в промежуточном прогрессе, саммит просто не провели бы. Сейчас Трамп будет выдвигать предложения Зеленскому исходя из того, насколько далеко удастся продавить Путина. Украина здесь выступает слабым звеном, и давление на Киев, скорее всего, усилится.
- Может ли Трамп заморозить или ограничить военную помощь Киеву?
- Такая угроза вполне реальна. Мы уже видели случаи приостановки передачи разведданных или задержки поставок вооружений. Потеря американской спутниковой информации будет катастрофой для украинской противовоздушной обороны. Кроме того, Трамп может искусственно затягивать поставки, снижая приоритеты украинского направления. Возможностей у него предостаточно.
- Более половины американских граждан считают Россию врагом. Эта социология может повлиять на отношение Трампа к России?
- Не думаю. Встреча в Анкоридже стала победой Путина хотя бы потому, что он выиграл время. На прямой вопрос о санкциях и тарифах Трамп ответил, что «подумает» и примет решение через несколько недель. Это именно то, чего добивался Кремль – реальная отсрочка. США способны нанести российской экономике сокрушительный удар, но Путин сумел втянуть Трампа в диалог и обойти угрозу немедленных санкций.
- Может ли Трамп ради союза с Россией против Китая пойти на снятие санкций?
- У него есть механизм временной приостановки санкций — General License, который может действовать годами. Американцы могут предложить России совместные проекты, особенно в Арктике. Трамп опасается китайского «Пояса и пути» и расширения влияния КНР в Европе. Ради ослабления связки Москва–Пекин он может предложить Путину весьма заманчивые условия.
К слову, Трамп уже давно демонстрирует стремление к «нормальным торговым отношениям» с Россией. Это приоритет для него, хотя и крайне болезненный для Украины. Киев не готов к сценарию, при котором США и Россия начнут обмениваться выгодными контрактами. Зеленский прекрасно понимает, что любое отклонение Вашингтона в сторону Москвы создаст для него катастрофические трудности.