Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна

Итоги саммита на Аляске вызывают все более резкую критику и откровенное разочарование в европейском экспертном сообществе. «Гора родила мышь» — именно так формулируют главный вывод большинство политологов Германии, Франции и других стран. По оценке аналитика немецкой газеты Die Welt Жака Шустера, президент Трамп фактически подарил Владимиру Путину возможность наслаждаться дорогостоящей войной, словно санаторным лечением, и позволил ему вернуть своей стране «победу по очкам». Без малейших уступок Кремль добился того, что Вашингтон признал Москву равным партнером и осыпал ее лидера символическими знаками уважения. Ни одно слово из выступлений Путина не свидетельствует о его готовности прекратить агрессию. Более того, едва самолет президента РФ приземлился в Москве, как он приказал нанести 85 ударов беспилотниками по всей территории Украины. Остановить порабощение Украины, как подчеркивают европейские комментаторы, можно было бы только посредством всесторонней и постоянной военной поддержки со стороны Запада. Но этого не происходит. О том, как повлияет саммит в Анкоридже на глобальную политическую конфигурацию, haqqin.az побеседовал с советником Агентства евроатлантического сотрудничества, американистом Антоном Пеньковским.

- На пресс-конференции Путин вновь говорил об «устранении первопричин» конфликта и даже заявил, что если бы Трамп был президентом в 2022 году, война бы не началась. Можно ли рассматривать эти слова как готовность российской стороны к уступкам? - Вряд ли. Путин использует заученные речевые штампы. Его «исторические экскурсы» о Второй мировой войне и Аляске были частью тщательно согласованной с Трампом программы. Очевидно, они заранее договорились о совместном выходе к журналистам, чтобы продемонстрировать внешнее согласие, но оба при этом всячески избегали конкретики. Путин читал речь по бумаге, а Трамп демонстрировал показное взаимопонимание. Любопытно, что Трамп — единственный западный лидер, о котором Путин говорит с симпатией. И симпатия эта взаимна. Но подобная «теплота» основана, скорее, на тщеславии 47-го президента США: стоит его похвалить, и Трамп уже готов верить в собственное «лидерское величие». В итоге пресс-конференция оказалась пустой ритуальной сценой, демонстрацией «особых отношений». - Можно ли предположить, что если бы никаких договоренностей не было, встреча не состоялась бы? - Безусловно. Трамп бы не стал так рисковать своей репутацией. Если бы не было уверенности в промежуточном прогрессе, саммит просто не провели бы. Сейчас Трамп будет выдвигать предложения Зеленскому исходя из того, насколько далеко удастся продавить Путина. Украина здесь выступает слабым звеном, и давление на Киев, скорее всего, усилится. - Может ли Трамп заморозить или ограничить военную помощь Киеву?