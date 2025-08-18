USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Новость дня
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна

Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
Беседовал: Ага Гасымлы, собкор
00:44 641

Итоги саммита на Аляске вызывают все более резкую критику и откровенное разочарование в европейском экспертном сообществе. «Гора родила мышь» — именно так формулируют главный вывод большинство политологов Германии, Франции и других стран.

По оценке аналитика немецкой газеты Die Welt Жака Шустера, президент Трамп фактически подарил Владимиру Путину возможность наслаждаться дорогостоящей войной, словно санаторным лечением, и позволил ему вернуть своей стране «победу по очкам». Без малейших уступок Кремль добился того, что Вашингтон признал Москву равным партнером и осыпал ее лидера символическими знаками уважения. Ни одно слово из выступлений Путина не свидетельствует о его готовности прекратить агрессию. Более того, едва самолет президента РФ приземлился в Москве, как он приказал нанести 85 ударов беспилотниками по всей территории Украины.

Остановить порабощение Украины, как подчеркивают европейские комментаторы, можно было бы только посредством всесторонней и постоянной военной поддержки со стороны Запада. Но этого не происходит.

О том, как повлияет саммит в Анкоридже на глобальную политическую конфигурацию, haqqin.az побеседовал с советником Агентства евроатлантического сотрудничества, американистом Антоном Пеньковским.

Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az

- На пресс-конференции Путин вновь говорил об «устранении первопричин» конфликта и даже заявил, что если бы Трамп был президентом в 2022 году, война бы не началась. Можно ли рассматривать эти слова как готовность российской стороны к уступкам?

- Вряд ли. Путин использует заученные речевые штампы. Его «исторические экскурсы» о Второй мировой войне и Аляске были частью тщательно согласованной с Трампом программы. Очевидно, они заранее договорились о совместном выходе к журналистам, чтобы продемонстрировать внешнее согласие, но оба при этом всячески избегали конкретики. Путин читал речь по бумаге, а Трамп демонстрировал показное взаимопонимание.

Любопытно, что Трамп — единственный западный лидер, о котором Путин говорит с симпатией. И симпатия эта взаимна. Но подобная «теплота» основана, скорее, на тщеславии 47-го президента США: стоит его похвалить, и Трамп уже готов верить в собственное «лидерское величие». В итоге пресс-конференция оказалась пустой ритуальной сценой, демонстрацией «особых отношений».

- Можно ли предположить, что если бы никаких договоренностей не было, встреча не состоялась бы?

- Безусловно. Трамп бы не стал так рисковать своей репутацией. Если бы не было уверенности в промежуточном прогрессе, саммит просто не провели бы. Сейчас Трамп будет выдвигать предложения Зеленскому исходя из того, насколько далеко удастся продавить Путина. Украина здесь выступает слабым звеном, и давление на Киев, скорее всего, усилится.

- Может ли Трамп заморозить или ограничить военную помощь Киеву?

Трамп — единственный западный лидер, о котором Путин говорит с симпатией. И симпатия эта взаимна. Но подобная «теплота» основана, скорее, на тщеславии 47-го президента США

- Такая угроза вполне реальна. Мы уже видели случаи приостановки передачи разведданных или задержки поставок вооружений. Потеря американской спутниковой информации будет катастрофой для украинской противовоздушной обороны. Кроме того, Трамп может искусственно затягивать поставки, снижая приоритеты украинского направления. Возможностей у него предостаточно.

- Более половины американских граждан считают Россию врагом. Эта социология может повлиять на отношение Трампа к России? 

- Не думаю. Встреча в Анкоридже стала победой Путина хотя бы потому, что он выиграл время. На прямой вопрос о санкциях и тарифах Трамп ответил, что «подумает» и примет решение через несколько недель. Это именно то, чего добивался Кремль – реальная отсрочка. США способны нанести российской экономике сокрушительный удар, но Путин сумел втянуть Трампа в диалог и обойти угрозу немедленных санкций.

- Может ли Трамп ради союза с Россией против Китая пойти на снятие санкций?

- У него есть механизм временной приостановки санкций — General License, который может действовать годами. Американцы могут предложить России совместные проекты, особенно в Арктике. Трамп опасается китайского «Пояса и пути» и расширения влияния КНР в Европе. Ради ослабления связки Москва–Пекин он может предложить Путину весьма заманчивые условия.

К слову, Трамп уже давно демонстрирует стремление к «нормальным торговым отношениям» с Россией. Это приоритет для него, хотя и крайне болезненный для Украины. Киев не готов к сценарию, при котором США и Россия начнут обмениваться выгодными контрактами. Зеленский прекрасно понимает, что любое отклонение Вашингтона в сторону Москвы создаст для него катастрофические трудности.

Читайте по теме

О грядущей катастрофе наша корреспонденция
00:26 1780
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам
17 августа 2025, 22:02 3596
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
01:01 840
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 642
Россия атакует города Украины
Россия атакует города Украины
00:50 846
О грядущей катастрофе
О грядущей катастрофе наша корреспонденция
00:26 2185
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17 августа 2025, 17:18 5444
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам
17 августа 2025, 22:02 3723
Успех переворота — яд замедленного действия
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
17 августа 2025, 16:54 3648
В Украине подсчитали, сколько территории Россия захватила
В Украине подсчитали, сколько территории Россия захватила
17 августа 2025, 23:26 2993
Европа направит своих военных в Украину
Европа направит своих военных в Украину совместное заявление
17 августа 2025, 22:59 2615
Пашинян извинился, но мнения своего не поменял
Пашинян извинился, но мнения своего не поменял новость дополнена
17 августа 2025, 22:34 3951
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории... обновлено 22:20
17 августа 2025, 22:20 8518
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
17 августа 2025, 14:04 4031

ЭТО ВАЖНО

Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 642
Россия атакует города Украины
Россия атакует города Украины
00:50 846
О грядущей катастрофе
О грядущей катастрофе наша корреспонденция
00:26 2185
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17 августа 2025, 17:18 5444
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам
17 августа 2025, 22:02 3723
Успех переворота — яд замедленного действия
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
17 августа 2025, 16:54 3648
В Украине подсчитали, сколько территории Россия захватила
В Украине подсчитали, сколько территории Россия захватила
17 августа 2025, 23:26 2993
Европа направит своих военных в Украину
Европа направит своих военных в Украину совместное заявление
17 августа 2025, 22:59 2615
Пашинян извинился, но мнения своего не поменял
Пашинян извинился, но мнения своего не поменял новость дополнена
17 августа 2025, 22:34 3951
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории... обновлено 22:20
17 августа 2025, 22:20 8518
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
17 августа 2025, 14:04 4031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться