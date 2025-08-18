USD 1.7000
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Россия атакует города Украины

00:50 847

Россия ударила баллистическими ракетами по Сумам, Харькову и Павлограду, зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.

Первые взрывы в Сумах прозвучали около 22:40 (23:40 по Баку). Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что россияне нанесли удар, предварительно, баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре: «По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются».

Воронка после ракетного удара России по Сумам

Через некоторое время, около 22:50 (23:50 по Баку), россияне атаковали Харьков. Мэр Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, россияне ударили баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке. «Предварительно - есть пострадавшие», - отметил Терехов.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате ракетного удара по городу пострадали 13-летняя девочка, 21-летняя и 60-летняя женщины. 

Также сообщалось о взрывах в городе Павлоград Днепропетровской области. Украинские паблики сообщают, что более десятка «шахедов» сейчас атакуют Одесскую область, слышны взрывы.

