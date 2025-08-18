Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»

Встреча президентов России и США в Анкоридже вызвала множество вопросов и оставила ощущение неопределенности. Европейские аналитики отмечают, что Владимир Путин вышел из саммита сильнее, тогда как Дональд Трамп пытался витиеватыми формулировками скрыть провал своих усилий по остановке войны в Украине. Его заявление: «Мы еще не достигли цели, но мы добились прогресса. Пока нет соглашения, нет договоренности, но диалог будет продолжен потому, что мы очень близки к цели» - вызвало дискуссию о том, что именно кроется за столь расплывчатой риторикой.
О саммите в Анкоридже haqqin.az побеседовал с Борисом Бондаревым, бывшим советником представительства Российской Федерации при представительстве ООН в Женеве, единственным высокопоставленным российским дипломатом, публично подавшим в отставку из-за вторжения в Украину.
- Как Вы оцениваете итоги саммита на Аляске?
- На первый взгляд, он не дал ощутимых результатов. Но чтобы понять значение переговоров лидеров РФ и США, нужно исходить из целей участников. На мой взгляд, обе стороны выполнили свои главные задачи. Для Трампа основная цель заключалась в том, чтобы перевести внимание с ультиматума, который он ранее выдвинул России, на более выгодную для себя повестку — демонстрацию «прогресса» в диалоге с Путиным. Трамп оказался в положении, когда должен был ужесточить санкции против Москвы и предпринять новые шаги, но нашел выход, позволивший этого избежать - он организовал встречу с российским лидером и создал тем самым видимость продуктивного процесса. Это была тактическая уловка, а не реальный поиск решения.
Никаких сложных договоренностей или глубокой проработки в Анкоридже изначально быть не могло. Но Трамп продемонстрировал готовность к диалогу, что дало ему повод отложить введение антироссийских санкций. Путин, в свою очередь, продемонстрировал миролюбивую риторику, одновременно продолжая военные действия и укрепляя позиции на украинском фронте. По сути, оба лидера добились своих тактических задач: Трамп выиграл время, а Путин сохранил пространство для маневра.
Особенно важно, что Трамп фактически отказался от настойчивых требований перемирия. Он начал говорить о «долгосрочном мире», что полностью совпадает с тезисами Путина. Кремль всегда настаивал на том, что временное перемирие ничего не даст, что вопрос должен решиться окончательно, но на условиях Москвы. В результате Трамп своим молчаливым согласием фактически легитимизировал это видение, даже если сам он не до конца осознает смысл сказанного.
- После завершения саммита Трамп часто повторяет: «Россия очень сильна, а Украина нет». Можно ли говорить о том, что президент США будет подталкивать Украину к капитуляции перед сильным противником?
- Да, но в этом нет ничего нового. Трамп по отношению к Украине всегда был настроен скептически. Его подход прост: Россия — огромная страна с ядерным оружием, а значит, ее нужно уважать и с ней нужно договариваться. Украина же воспринимается им как «маленькая» страна, не представляющая угрозы. Это обывательское восприятие мира, лишённое глубокой аналитики.
К слову, Трамп часто ведет себя подобным образом и с Европой: совершенно не боясь лидеров Старого Света, он позволяет себе такие методы, как давление, унижения и шантаж. Но к тем, кто демонстрирует силу и самостоятельность, он относится с уважением. Его взгляд на международные отношения прост, чтобы не сказать примитивен: сильных следует уважать, а слабых можно игнорировать.
- Почему вопреки дипломатическому протоколу на пресс-конференции первым выступил Путин, а не принимающая сторона?
- Это действительно необычно и символично. Можно трактовать это так, что хозяином саммита оказался именно Путин, прилетевший в Анкоридж максимально собранным, подготовленным, с четким пониманием целей, которых хотел достичь. Трамп же выглядел растерянным и не понимал, чего конкретно он хочет добиться от переговоров. Его команде также не хватало ясности. Что позволило Путину вести себя свободно и навязывать оппоненту собственную интерпретацию событий.
Показательно и то, что формат расширенной встречи «пять на пять» так и не состоялся, не было также и совместного обеда делегаций. Все это доказывает, что Трамп не достиг ни одной конкретной договоренности. Оба лидера лишь общими словами заявили о «продуктивности диалога», но так и не озвучили ни одной детали.
- Можно ли сказать, что от встречи в Анкоридже выиграл только Владимир Путин?
- Да, Путин выглядел уверенным, тогда как Трамп — уставшим и разочарованным. Для российской аудитории Кремль преподнес встречу как очевидный успех: разговор на равных с лидером США, обсуждение «совместных проектов»… Но американцам Трампу, по сути, предъявить нечего: половина считает Россию врагом, более 80 процентов граждан США не доверяют Путину. В этой ситуации Трамп выглядит проигравшим. Его команда вместо серьезной подготовки по-прежнему полагается на «инстинкты» президента, демонстрируя отсутствие профессионализма.
- В Анкоридже Путин вновь повторил свой тезис о «первопричинах конфликта». Что именно он имеет в виду?
- Речь идет не просто о контроле над украинскими территориями. Путин стремится утвердить зону влияния Кремля на всем постсоветском пространстве и даже за его пределами. Его цель — фактическое разделение мира на сферы влияния, где Западу будет отказано в праве присутствовать в зоне, контролируемой Москвой. Украина для него — лишь инструмент в более масштабной игре. Пока президент РФ не добьется признания этого права силы, он не прекратит агрессивной политики.
- Что будет, если через несколько недель станет ясно, что сделка сорвалась?
- Так ведь срываться, по сути, нечему, поскольку никаких договоренностей не было. И вообще, саммит в Анкоридже выглядел довольно странно: встреча в узком кругу, подготовленные речи, минимум конкретики… Отсутствие даже формального заявления о перемирии показывает, что ни о чем значимом стороны не договорились. Трамп, возможно, просто получил передышку, чтобы вновь отложить решение вопроса.
- Зачем Трамп устроил во время переговоров демонстративный пролет американских бомбардировщиков, включая стратегические B-2?
- Это выглядело довольно детской демонстрацией силы. Если бы Америка действительно хотела говорить с Россией с позиции силы, то шаги были бы иными: масштабная военная помощь Украине, новые жесткие санкции, создание бесполетной зоны… Но этого не последовало. У США нет четкой стратегии в отношении российской агрессии.
- Почему, на Ваш взгляд, Трамп избегает ужесточения санкций?
- Во-первых, ему лично импонирует Путин, которого он уважает как сильного лидера. Во-вторых, президент Владимир Зеленский раздражает его своей непокорностью. В-третьих, у Трампа есть идея фикс - дружба с Россией против Китая. Его политика строится не на объективных интересах США, а на личных симпатиях и антипатиях.
Таким образом, встреча в Анкоридже стала, скорее, тактическим маневром, нежели попыткой найти решение конфликта. Путин укрепил свой имидж, Трамп выиграл время, но не добился результата. Украина же по-прежнему остается на линии огня, а западная политика выглядит слабой и несфокусированной.