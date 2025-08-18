Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»

О саммите в Анкоридже haqqin.az побеседовал с Борисом Бондаревым, бывшим советником представительства Российской Федерации при представительстве ООН в Женеве, единственным высокопоставленным российским дипломатом, публично подавшим в отставку из-за вторжения в Украину.

Встреча президентов России и США в Анкоридже вызвала множество вопросов и оставила ощущение неопределенности. Европейские аналитики отмечают, что Владимир Путин вышел из саммита сильнее, тогда как Дональд Трамп пытался витиеватыми формулировками скрыть провал своих усилий по остановке войны в Украине. Его заявление: «Мы еще не достигли цели, но мы добились прогресса. Пока нет соглашения, нет договоренности, но диалог будет продолжен потому, что мы очень близки к цели» - вызвало дискуссию о том, что именно кроется за столь расплывчатой риторикой.

⁠- ⁠Как Вы оцениваете итоги саммита на Аляске?

- На первый взгляд, он не дал ощутимых результатов. Но чтобы понять значение переговоров лидеров РФ и США, нужно исходить из целей участников. На мой взгляд, обе стороны выполнили свои главные задачи. Для Трампа основная цель заключалась в том, чтобы перевести внимание с ультиматума, который он ранее выдвинул России, на более выгодную для себя повестку — демонстрацию «прогресса» в диалоге с Путиным. Трамп оказался в положении, когда должен был ужесточить санкции против Москвы и предпринять новые шаги, но нашел выход, позволивший этого избежать - он организовал встречу с российским лидером и создал тем самым видимость продуктивного процесса. Это была тактическая уловка, а не реальный поиск решения.

Никаких сложных договоренностей или глубокой проработки в Анкоридже изначально быть не могло. Но Трамп продемонстрировал готовность к диалогу, что дало ему повод отложить введение антироссийских санкций. Путин, в свою очередь, продемонстрировал миролюбивую риторику, одновременно продолжая военные действия и укрепляя позиции на украинском фронте. По сути, оба лидера добились своих тактических задач: Трамп выиграл время, а Путин сохранил пространство для маневра.

Особенно важно, что Трамп фактически отказался от настойчивых требований перемирия. Он начал говорить о «долгосрочном мире», что полностью совпадает с тезисами Путина. Кремль всегда настаивал на том, что временное перемирие ничего не даст, что вопрос должен решиться окончательно, но на условиях Москвы. В результате Трамп своим молчаливым согласием фактически легитимизировал это видение, даже если сам он не до конца осознает смысл сказанного.

- После завершения саммита Трамп часто повторяет: «Россия очень сильна, а Украина нет». Можно ли говорить о том, что президент США будет подталкивать Украину к капитуляции перед сильным противником?

-⁠ ⁠Да, но в этом нет ничего нового. Трамп по отношению к Украине всегда был настроен скептически. Его подход прост: Россия — огромная страна с ядерным оружием, а значит, ее нужно уважать и с ней нужно договариваться. Украина же воспринимается им как «маленькая» страна, не представляющая угрозы. Это обывательское восприятие мира, лишённое глубокой аналитики.

К слову, Трамп часто ведет себя подобным образом и с Европой: совершенно не боясь лидеров Старого Света, он позволяет себе такие методы, как давление, унижения и шантаж. Но к тем, кто демонстрирует силу и самостоятельность, он относится с уважением. Его взгляд на международные отношения прост, чтобы не сказать примитивен: сильных следует уважать, а слабых можно игнорировать.

- ⁠Почему вопреки дипломатическому протоколу на пресс-конференции первым выступил Путин, а не принимающая сторона?

- Это действительно необычно и символично. Можно трактовать это так, что хозяином саммита оказался именно Путин, прилетевший в Анкоридж максимально собранным, подготовленным, с четким пониманием целей, которых хотел достичь. Трамп же выглядел растерянным и не понимал, чего конкретно он хочет добиться от переговоров. Его команде также не хватало ясности. Что позволило Путину вести себя свободно и навязывать оппоненту собственную интерпретацию событий.

Показательно и то, что формат расширенной встречи «пять на пять» так и не состоялся, не было также и совместного обеда делегаций. Все это доказывает, что Трамп не достиг ни одной конкретной договоренности. Оба лидера лишь общими словами заявили о «продуктивности диалога», но так и не озвучили ни одной детали.