Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Рубио рассказал, как Россия «страдает» от санкций

Санкции «серьезно» влияют на Россию. Во время саммита на Аляске представители России заправляли свои самолеты за наличные, поскольку они не могут воспользоваться банковской системой США, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News.

По его словам, все санкции, которые действовали при вступлении в должность президента США Дональда Трампа, остались нетронутыми.

«Когда россияне высадились на Аляске, им нужно было заправиться. Им пришлось предложить заплатить наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями (санкций) ежедневно», - уверяет Рубио.

Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
Россия атакует города Украины
О грядущей катастрофе наша корреспонденция
Трамп с Путиным решили: смерть Украины или жизнь без Донбасса главная тема
17 августа 2025, 17:18 5444
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам
17 августа 2025, 22:02 3724
Успех переворота — яд замедленного действия горячая тема
17 августа 2025, 16:54 3648
В Украине подсчитали, сколько территории Россия захватила
17 августа 2025, 23:26 2996
Европа направит своих военных в Украину совместное заявление
17 августа 2025, 22:59 2617
Пашинян извинился, но мнения своего не поменял новость дополнена
17 августа 2025, 22:34 3956
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории... обновлено 22:20
17 августа 2025, 22:20 8519
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта
Израиль затягивает удавку на шее Иордании и Египта наш комментарий, все еще актуально
17 августа 2025, 14:04 4031

