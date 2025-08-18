Рубио рассказал, как Россия «страдает» от санкций

Санкции «серьезно» влияют на Россию. Во время саммита на Аляске представители России заправляли свои самолеты за наличные, поскольку они не могут воспользоваться банковской системой США, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News.

По его словам, все санкции, которые действовали при вступлении в должность президента США Дональда Трампа, остались нетронутыми.

«Когда россияне высадились на Аляске, им нужно было заправиться. Им пришлось предложить заплатить наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями (санкций) ежедневно», - уверяет Рубио.