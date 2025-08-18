Франция назвала цели саммита Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Накануне переговоров в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, президент Франции Эммануэль Макрон назвал основные вопросы, которые европейцы вынесут на обсуждение на встрече. Об этом информирует газета Le Monde.

Во-первых, европейцы намерены напомнить о том, что Украина, Европа и США стремятся достичь прочного, долгосрочного мира, который уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, пояснил президент Франции. При этом, по его словам, мир должен быть заключен после того, как будут возвращены все заключенные и дети.

Во-вторых, Европа выступает за то, чтобы никакие территориальные дискуссии относительно Украины не велись без украинских властей. Никакие дискуссии о безопасности Европы не могут вестись без соответствующих представителей, подчеркнул президент Франции.

В-третьих, участники встречи намерены установить связь между любым территориальным вопросом и гарантиями безопасности. «Любое соглашение, основанное на отсутствии украинской армии, на сокращении украинской армии, было бы неискренним соглашением, обреченным на несоблюдение», — добавил Макрон.

При этом Макрон допустил возможность признания Украиной потери территорий в рамках перемирия или мирного соглашения: «Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора признать утрату территорий. Она не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены».

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главной темой встречи в Вашингтоне будет «вопрос обмена территориями». Зеленский 17 августа отверг территориальные уступки, ссылаясь на Конституцию Украины, но добавил, что этот вопрос должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи с США. Президент США Дональд Трамп на переговорах сначала примет Зеленского тет-а-тет, затем к встрече присоединятся сопровождающие украинского президента европейские лидеры.