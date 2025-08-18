ХАМАС согласился на перемирие без поправок

Палестинское движение ХАМАС сообщило посредникам, что готово принять последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа без поправок, утверждает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.

По их информации, делегация движения во главе с лидером Халилем аль-Хайей во время встреч в Каире на этой неделе заявила катарским и египетским посредникам о своем решении вернуться к обсуждению последнего предложения, которое предусматривало перемирие на срок 60 дней, передислокацию израильских сил и освобождение 10 удерживаемых в анклаве заложников. По словам источников, официально проинформировав посредников о своей новой позиции, движение якобы «отказалось от внесенных им поправок относительно вывода войск, а также от некоторых других вопросов и требований, связанных с освобождением палестинских заключенных, выдвинутых движением и его военным крылом».

Источники подчеркивают, что движение заняло эту позицию, по всей вероятности, из-за необходимости остановить израильский план оккупации Газы и переселения ее жителей.

Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир 12 августа по приглашению египетской стороны.