Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов

17 августа было проведено расследование по факту публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой трое иностранных граждан совершают непристойные действия на Аллее шехидов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе проверки установлено, что данные лица прибыли в Баку 13 августа как туристы на 5 дней и распространили снятое видео в соцсетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса (оскорбительные действия над могилой). В результате оперативных мероприятий полиции все трое иностранцев были задержаны и привлечены к следствию.

В Баку группа иностранных граждан сняла на Аллее шехидов издевательские видеоролики и опубликовали их в интернете.

Кадры возмутили азербайджанский сегмент соцсетей. По данным пользователей, видео сняли туристы из арабских стран.

Как сообщает haqqin.az, иностранцы задержаны полицией. Их действиям будет дана правовая оценка.

