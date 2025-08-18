Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов

17 августа было проведено расследование по факту публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой трое иностранных граждан совершают непристойные действия на Аллее шехидов.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе проверки установлено, что данные лица прибыли в Баку 13 августа как туристы на 5 дней и распространили снятое видео в соцсетях.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса (оскорбительные действия над могилой). В результате оперативных мероприятий полиции все трое иностранцев были задержаны и привлечены к следствию.
*** 10:06
В Баку группа иностранных граждан сняла на Аллее шехидов издевательские видеоролики и опубликовали их в интернете.
Кадры возмутили азербайджанский сегмент соцсетей. По данным пользователей, видео сняли туристы из арабских стран.
Как сообщает haqqin.az, иностранцы задержаны полицией. Их действиям будет дана правовая оценка.
August 18, 2025