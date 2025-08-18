USD 1.7000
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых

Спасатели извлекли из-под завалов поврежденного российскими войсками дома в Харькове еще одного погибшего, в результате чего число жертв удара возросло до шести.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Мэр города Игорь Терехов также подтвердил, что на месте утреннего удара было найдено еще одно тело.

«Таким образом, убитых россиянами мирных харьковчан уже шестеро», — отметил он.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов отметил, что среди погибших есть 1,5-летняя девочка и 16-летний парень.

Российские войска нанесли удары по Запорожью, целенаправленно поражая критическую инфраструктуру города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Россияне нанесли удары по Запорожью. Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города», — заявил Федоров.

По его данным, шесть человек получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. «Это пострадавшие в результате атаки на областной центр. Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается», — подчеркнул Федоров.

«Запорожье. Также удар баллистикой россиян по нашему городу. Именно поэтому Путин и не хочет прекращать огонь — ему нравится обстреливать мирные города и говорить о желании завершить войну. Пока не видим этого желания», — сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 18 августа Россия выпустила по Украине четыре баллистических ракеты и около 140 беспилотников. Силы обороны сбили и подавили 88 беспилотников, однако есть попадания в шести областях.

В ночь на 18 августа Харьков подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. По данным городских властей, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом в Индустриальном районе. В результате удара вспыхнул крупный пожар, который охватил несколько этажей в двух подъездах здания.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, на месте происшествия подтверждена гибель пяти человек, еще 18 получили ранения. Среди пострадавших шестеро детей в возрасте от года до 17 лет.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что из-за разрушения перекрытий возникла угроза обрушения здания, под завалами могли оставаться люди.

Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают пожарные, медики и сотрудники экстренных служб.

Власти города подтверждают, что ночная атака дронов стала одной из самых разрушительных за последнее время.

