Трамп о встрече с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп назвал большой честью запланированную на понедельник встречу в Вашингтоне с лидерами ряда европейских стран.

«Завтра (в понедельник) в Белом доме важный день. Никогда еще не было так много европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их у себя!!!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что в «фейковых новостях» скажут, будто для американского лидера это большая потеря — принимать так много великих европейских лидеров в Белом доме.

«На самом деле, это большая честь для Америки!!!» — подчеркнул президент США.

В понедельник в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его намерены сопровождать — с целью поддержки позиции Киева в контексте российско-украинской войны — канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.