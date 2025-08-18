Украина оснащает армию тысячами роботов

Украина делает ставку на высокотехнологичное вооружение и планирует в этом году передать войскам 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью РБК-Украина. По словам Сырского, Украина активно развивает дроны и роботизированные системы для снижения рисков для военных на поле боя. «Мы делаем ставку на высокотехнологичное вооружение, высокотехнологичные системы, которые помогут нам уменьшить присутствие наших военнослужащих непосредственно на поле боя. Это в первую очередь касается роботизированных платформ, беспилотных систем различных типов и различного назначения – это прежде всего воздушные дроны», – рассказал Сырский. Он отметил, что украинская армия активно развивает и наземные системы, в том числе логистические и медицинские, предназначенные для эвакуации раненых. Сырский указал, что в настоящее время проходит тестирование воздушных платформ для транспортировки пострадавших. Главнокомандующий сообщил, что украинские военные активно применяют роботизированные комплексы во время боевых действий. «На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения», – отметил Сырский, добавив, что речь идет как об ударных системах с пулеметами или другим оружием, так и о вспомогательных платформах.

*** 11:22



Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия сосредотачивает войска на нескольких направлениях и готовится к новым наступательным действиям. По его словам, ситуация на фронте остается сложной и характеризуется продолжением стратегической наступательной операции российских войск. «Россияне проводят перегруппировку и концентрируются на двух основных направлениях. Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. Кроме того, они перебрасывают части из Сумского на Запорожское направление, где планируют начать активные наступательные действия», — отметил Сырский. Он уточнил, что на Запорожском направлении сейчас фиксируется низкая интенсивность боев, однако российское командование намерено нанести там мощный удар, который ранее был сорван украинскими действиями в Курской области. Сырский подчеркнул, что Россия не ограничивается двумя направлениями. «Вероятно, еще будет Новопавловское направление. Активные действия ведутся и на Лиманском направлении, но там бои имеют меньший масштаб», — сказал главнокомандующий. По его словам, российские войска пытались развить наступление в районе Доброполья, воспользовавшись сложным рельефом и отсутствием сплошной линии фронта. Природные условия, наличие оврагов, рек и густой растительности позволяли им скрытно продвигаться. Однако после переброски дополнительных украинских подразделений россияне потеряли ранее занятые позиции. «Победный настрой россиян сменился отчаянием», — подчеркнул Сырский. Главнокомандующий также сообщил о поражении российских войск на Сумском направлении. «Несмотря на то что там была сосредоточена действительно мощная группировка из лучших частей — десантников, морской пехоты и мотострелков, россияне не имели успехов за последние два месяца, а наоборот потеряли несколько населенных пунктов», — отметил он. Последняя попытка наступления в районе Степного и Новоконстантиновки завершилась для российской армии полным провалом. В настоящее время российские войска начали отводить части из Сумской области, перебрасывая их на другие направления. Отдельно Сырский остановился на проблеме достоверности боевых докладов. Он подтвердил, что отдельные командиры предоставляли высшему командованию ложную информацию о положении дел на фронте, что приводило к угрозе для других подразделений. Для объективной оценки обстановки, подчеркнул главнокомандующий, информация собирается из множества источников — от разведки, союзников, беспилотных систем и аналитических проектов. Комментируя заявления российских властей о готовности вести войну годами, Сырский назвал их бравадой. «Я думаю, это бравада», — сказал он, отметив, что Украина должна исходить из постоянной угрозы возобновления агрессии. «Независимо от переговоров и возможных гарантий, мы обязаны готовиться к продолжению войны. Нужно укреплять боеспособность армии, учитывать опыт и создавать современную высокотехнологичную армию. Враг не отказывается от намерений захватить всю Украину, поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий», — подытожил главнокомандующий.

*** 10:24 На Покровском направлении фронта сохраняется наиболее сложная ситуация — ежедневно фиксируется около полусотни штурмовых действий российских войск. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.