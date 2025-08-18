Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина

Вечером в понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров в Вашингтоне. В центре переговоров — возможное мирное соглашение и требования Кремля. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с организацией встречи, Трамп рассчитывает использовать переговоры для определения условий потенциальной мирной сделки, о которой ранее обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным на саммите на Аляске. Ожидается, что США сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует Россия, тогда как Украина будет настаивать на четком определении возможных гарантий безопасности. Европейские союзники выражают обеспокоенность: они имеют ограниченные возможности влиять на требования США и сомневаются в готовности Кремля к настоящему миру. Кроме того, сами сроки переговоров вызывают тревогу — Трамп стремится к быстрому соглашению, но не предоставил конкретного плана его достижения. По данным источников Bloomberg, президент США заявил в телефонных разговорах с лидерами стран, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Он также сообщил союзникам о намерении ускорить процесс и подтолкнуть Киев к согласию с целью проведения встречи Путина и Зеленского в течение недели. Многие европейские дипломаты считают эти сроки слишком сжатыми, учитывая количество нерешенных вопросов. Высокопоставленные европейские дипломаты, по словам собеседников агентства, выразили разочарование результатами предварительных переговоров, отмечая, что саммит на Аляске, похоже, принес больше преимуществ России.

*** 10:57 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Глава украинского государства заявил, что главная цель Киева — добиться длительного мира и принудить Россию прекратить войну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.