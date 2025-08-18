Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина

Вечером в понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров в Вашингтоне. В центре переговоров — возможное мирное соглашение и требования Кремля.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с организацией встречи, Трамп рассчитывает использовать переговоры для определения условий потенциальной мирной сделки, о которой ранее обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным на саммите на Аляске.
Ожидается, что США сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует Россия, тогда как Украина будет настаивать на четком определении возможных гарантий безопасности. Европейские союзники выражают обеспокоенность: они имеют ограниченные возможности влиять на требования США и сомневаются в готовности Кремля к настоящему миру. Кроме того, сами сроки переговоров вызывают тревогу — Трамп стремится к быстрому соглашению, но не предоставил конкретного плана его достижения.
По данным источников Bloomberg, президент США заявил в телефонных разговорах с лидерами стран, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Он также сообщил союзникам о намерении ускорить процесс и подтолкнуть Киев к согласию с целью проведения встречи Путина и Зеленского в течение недели. Многие европейские дипломаты считают эти сроки слишком сжатыми, учитывая количество нерешенных вопросов.
Высокопоставленные европейские дипломаты, по словам собеседников агентства, выразили разочарование результатами предварительных переговоров, отмечая, что саммит на Аляске, похоже, принес больше преимуществ России.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Глава украинского государства заявил, что главная цель Киева — добиться длительного мира и принудить Россию прекратить войну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы «гарантии безопасности» в 1994 году, но это не сработало», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Украина не должна была уступать Крым в 2014 году, «так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу и Харьков». По словам президента, сегодня Силы обороны Украины имеют успехи в Донецкой и Сумской областях, и это подтверждает способность страны защищать свою территорию.
«Мы защитим Украину, обеспечим действенные гарантии безопасности, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, Америке и всем нашим партнерам за поддержку и неоценимую помощь», — заявил Зеленский.
Глава государства выразил уверенность, что совместные усилия Украины, США и европейских союзников «заставят Россию пойти на настоящий мир».
Ранее президент США Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может немедленно завершить войну с Россией, если откажется от Крыма и вступления в НАТО. «Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного [Бараком] Обамой, и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал он в Truth Social.
Газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника пишет, что главной целью Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом станет достижение мирного урегулирования без давления на Украину с требованием выполнить нереалистичные условия, включая «вывод войск из Донецкой и Луганской областей».
«Для этого украинский президент готов пойти на удобоваримый компромисс по нынешней линии фронта, на который украинцы могли бы согласиться», — рассказал чиновник изданию.
Согласно публикации, некоторые выражают опасения, что жесткая позиция Зеленского может вызвать раздражение у Трампа, что вновь поставит под угрозу военную и разведывательную поддержку со стороны США.
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется 13:15 по Вашингтону (21:15 по Баку) и продлится час, следует из календаря мероприятий Белого дома.
В 14:15 по Вашингтону (22:15 по Баку) американский президент поприветствует лидеров стран Европы, потом они сделают совместную фотографию, на 15:00 (23:00 по Баку) запланирована встреча Трампа с европейскими лидерами. Среди последних ожидаются глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.