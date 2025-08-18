USD 1.7000
Певица Раксана обжаловала арест

Инара Рафикгызы
11:38 1388

Азербайджанская певица Раксана Исмаилова, арестованная два дня назад по обвинению в мошенничестве на сумму 1 млн манатов, не согласна с решением суда.

Как сообщает haqqin.az, адвокат артистки Хикмет Алиев подал апелляционную жалобу с требованием отменить постановление и изменить меру пресечения.

По его словам, пребывание певицы на свободе не представляет угрозы для общества и не помешает ходу следствия: «Раксана не признает себя виновной. Если есть жалобы, они должны быть тщательно расследованы, но более справедливо делать это, когда человек находится на свободе. Арест должен применяться лишь как крайняя мера. В случае Раксаны-ханум достаточно домашнего ареста или других альтернативных мер. Хочу также подчеркнуть, что моя подзащитная — мать двоих несовершеннолетних детей, и этот факт необходимо учитывать как с юридической, так и с гуманистической точки зрения».

Адвокат выразил надежду, что апелляционная инстанция объективно рассмотрит доводы защиты и вынесет справедливое решение.

Жалоба будет рассмотрена Бакинским апелляционным судом в течение двух дней.

Напомним, Раксана Исмаилова привлечена к уголовной ответственности по итогам полицейского расследования. Она обвиняется в мошенническом завладении золотыми украшениями граждан на сумму 35 000 манатов и денежными средствами в размере 520 000 долларов.

По ходатайству следователя и представлению прокурора суд избрал для нее меру пресечения в виде четырехмесячного ареста. Санкция статьи 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 14 лет.

