USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Подписаться на уведомления
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Новость дня
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Советник Хаменеи грозит новой войной

11:36 1512

Старший советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Яхья Рахим Сафави заявил 17 августа, что в регионе возможно новое военное противостояние с Израилем или США. Его слова цитируют иранские СМИ.

Сафави подчеркнул, что действующее прекращение огня нельзя считать полноценным миром.

«Мы не находимся в состоянии прекращения огня, мы находимся в состоянии войны. Никакого соглашения между нами и США или Израилем не подписано», — сказал он.

По словам советника, Иран готовится к наихудшему развитию событий. «Я думаю, что разразится еще одна война, и после нее, возможно, больше не будет войн», — отметил он, добавив, что «иранская стратегия сдерживания» включает в себя развитие дипломатических каналов, систем связи, ракетных и беспилотных технологий, а также кибервозможностей.

При этом, как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на три источника в Иране, Али Хаменеи принял решение поддержать возобновление ядерных переговоров с США. По данным собеседников, духовный лидер «пришел к выводу, что переговоры — единственный способ избежать военного конфликта, который может привести к свержению режима».

Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
12:57 226
Пашинян обратится к гражданам Армении
Пашинян обратится к гражданам Армении
12:45 632
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары фото; видео; обновлено 11:15
11:15 13488
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам; все еще актуально
17 августа 2025, 22:02 6566
Советник Хаменеи грозит новой войной
Советник Хаменеи грозит новой войной
11:36 1513
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина обновлено 12:16
12:16 3626
Украина оснащает армию тысячами роботов
Украина оснащает армию тысячами роботов обновлено 12:29
12:29 3472
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 12:34
12:34 3542
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов видео; обновлено 12:19
12:19 5204
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
01:01 7387
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 2891

ЭТО ВАЖНО

Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
12:57 226
Пашинян обратится к гражданам Армении
Пашинян обратится к гражданам Армении
12:45 632
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары фото; видео; обновлено 11:15
11:15 13488
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам; все еще актуально
17 августа 2025, 22:02 6566
Советник Хаменеи грозит новой войной
Советник Хаменеи грозит новой войной
11:36 1513
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина обновлено 12:16
12:16 3626
Украина оснащает армию тысячами роботов
Украина оснащает армию тысячами роботов обновлено 12:29
12:29 3472
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 12:34
12:34 3542
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов видео; обновлено 12:19
12:19 5204
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
01:01 7387
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 2891
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться