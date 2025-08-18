Советник Хаменеи грозит новой войной

Старший советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Яхья Рахим Сафави заявил 17 августа, что в регионе возможно новое военное противостояние с Израилем или США. Его слова цитируют иранские СМИ.

Сафави подчеркнул, что действующее прекращение огня нельзя считать полноценным миром.

«Мы не находимся в состоянии прекращения огня, мы находимся в состоянии войны. Никакого соглашения между нами и США или Израилем не подписано», — сказал он.

По словам советника, Иран готовится к наихудшему развитию событий. «Я думаю, что разразится еще одна война, и после нее, возможно, больше не будет войн», — отметил он, добавив, что «иранская стратегия сдерживания» включает в себя развитие дипломатических каналов, систем связи, ракетных и беспилотных технологий, а также кибервозможностей.

При этом, как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на три источника в Иране, Али Хаменеи принял решение поддержать возобновление ядерных переговоров с США. По данным собеседников, духовный лидер «пришел к выводу, что переговоры — единственный способ избежать военного конфликта, который может привести к свержению режима».