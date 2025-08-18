В Ираке раскапывают останки жертв ИГ

Власти Ирака приступили к эксгумации массового захоронения в районе Хасфы, где могут покоиться останки свыше четырех тысяч жертв террористов «Исламского государства» (ИГ) , сообщает Aljazeera.

В южной части Мосула, недалеко от Аль-Хасфа, иракские власти начали сбор останков и доказательств в массовом захоронении, связанном с военными преступлениями ИГ. Предполагается, что там могут находиться тела не менее четырех тысяч человек, казненных боевиками в период оккупации региона с 2014 по 2017 год.

По словам представителей иракских властей, первый этап работ включает сбор поверхностных останков и доказательств, а также подготовку почвы для полной эксгумации. Этот процесс будет сложным и потребует международной поддержки, поскольку захоронение содержит опасные элементы — серную воду, неразорвавшиеся боеприпасы и угрозу разрушения останков. В дальнейшем планируется создать единую базу данных жертв и собрать ДНК-образцы от родственников, чтобы установить личности погибших.

Иракские власти называют район Хасфы «крупнейшим массовым захоронением в современной истории страны». По свидетельствам очевидцев, именно здесь боевики устраивали массовые казни и сбрасывали тела в воронку более 150 метров в глубину и 110 метров в ширину.