Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Иранцы угрожают США и Канаде ракетой «Хоррамшехр-5»

Иран обзавелся современными ракетами большой дальности, способными наносить удары по целям по всему миру, включая США и Канаду, с разрушительной силой, сравнимой с ядерным оружием. Об этом заявил член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Абольфазл Зохреванд.

«Когда мы говорим, что [ракета] «Хоррамшехр-5» модернизирована и имеет дальность 12 000 км, скорость в несколько махов и полезную нагрузку в 2 тонны, и что она может точно поражать цель, вы понимаете, что это значит? Это означает, что ущерб, обычно наносимый двумя-тремя ядерными бомбами, можно нанести и десятью ракетами «Хоррамшехр-5». Это сдерживание. Если США, Канада или любая другая страна планируют напасть на вас, мы можем нанести ответный удар», — приводят слова Зохреванда израильские СМИ.

Парламентарий считает, что сохраняющаяся враждебность между Тегераном и Вашингтоном не поддается дипломатическому решению, поэтому эскалация неизбежна.

«Конфликт между Ираном и США не будет разрешен. Либо мы останемся в режиме сдерживания, и обе стороны будут добиваться прогресса, пока не разразится война масштабов Армагеддона, либо одна из сторон будет раздроблена, разделена на множество частей и уничтожена», — подчеркнул он.

Ранее старший советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Яхья Рахим Сафави заявил, что в регионе возможно новое военное противостояние с Израилем или США. Он отметил, что действующее прекращение огня нельзя считать полноценным миром.

