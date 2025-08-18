Новые ограничения для азербайджанцев в России

С 1 сентября 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе России вводятся новые ограничения на труд для выходцев из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом пишут российские СМИ.

Выходцам из этих трех стран запретят заниматься оптовой и розничной торговлей, ремонтировать транспорт, включая мотоциклы. Эти ограничения касаются иностранцев, которые трудятся по патентам.

Отметим, на Ямале за последние пять лет снизилось число рабочих из числа мигрантов. Ограничительные меры для них вводятся не в первый раз.