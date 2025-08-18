Все о пользе донорства

— Донорство крови — это не только медицинская процедура, но и важный социальный акт, способствующий здоровью общества. Безопасность процесса строго регламентируется международными стандартами. Постоянное отстранение от донорства необходимо для защиты здоровья как донора, так и реципиента. К причинам относятся инфекционные заболевания (ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C), злокачественные опухоли, инсулинозависимый диабет, серьезные сердечно-сосудистые патологии, талассемия, гемофилия, хроническая почечная или печеночная недостаточность, аутоиммунные заболевания и эпилепсия. Эти состояния делают сдачу крови недопустимой.

Заместитель исполнительного директора Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Афет Зейналова рассказывает в интервью, как стать донором крови, как донорство влияет на физиологию и здоровье человека, о том, возможны ли побочные эффекты при донорстве.

— В каких случаях доноров временно отстраняют от сдачи крови и как долго?

— Временное отстранение связано с краткосрочными нарушениями здоровья или медицинскими процедурами. Например, после ОРВИ, гриппа или ангины донорство откладывается на 2–4 недели. После вакцинации «живыми» вакцинами — от 48 часов до 4 недель. Хирургические операции или инвазивные процедуры требуют годичного перерыва. Женщинам после родов сдавать кровь можно через 12 месяцев. Посещение регионов мира, наиболее подверженных риску заболевания малярией, откладывает донорство на 1–3 года. Если донор сам получал переливание крови, ему также запрещено сдавать кровь в течение года. Главная цель — полное восстановление здоровья донора.

— Как донорство влияет на физиологию и здоровье человека?

— При сдаче крови человек теряет около 8–10% ее объема, что безопасно и стимулирует обновление организма. Активизируется костный мозг, вырабатывая новые клетки крови, что улучшает регенерацию и снабжение тканей кислородом. Обновление плазмы способствует выведению токсинов, нормализации обмена железа и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Донорство также стабилизирует давление и улучшает обмен веществ, действуя как биологическая «перезагрузка».

— Возможны ли побочные эффекты после донации и как их избежать?

— Донорство крови — безопасный процесс под медицинским контролем. В редких случаях возможны легкие симптомы: головокружение, слабость, тошнота. Они проходят быстро после отдыха. Для их предотвращения донору нужно хорошо питаться и пить достаточно жидкости перед процедурой, а после — отдохнуть 10–15 минут и избегать физических нагрузок. В Республиканском банке крови Министерства здравоохранения доноры находятся под наблюдением квалифицированного персонала.