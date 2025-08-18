USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Подписаться на уведомления
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Новость дня
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Все о пользе донорства

рассказывает врач Афет Зейналова
12:30 217

Заместитель исполнительного директора Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Афет Зейналова рассказывает в интервью, как стать донором крови, как донорство влияет на физиологию и здоровье человека, о том, возможны ли побочные эффекты при донорстве.

— Донорство крови — это не только медицинская процедура, но и важный социальный акт, способствующий здоровью общества. Безопасность процесса строго регламентируется международными стандартами. Постоянное отстранение от донорства необходимо для защиты здоровья как донора, так и реципиента. К причинам относятся инфекционные заболевания (ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C), злокачественные опухоли, инсулинозависимый диабет, серьезные сердечно-сосудистые патологии, талассемия, гемофилия, хроническая почечная или печеночная недостаточность, аутоиммунные заболевания и эпилепсия. Эти состояния делают сдачу крови недопустимой.

— В каких случаях доноров временно отстраняют от сдачи крови и как долго?

— Временное отстранение связано с краткосрочными нарушениями здоровья или медицинскими процедурами. Например, после ОРВИ, гриппа или ангины донорство откладывается на 2–4 недели. После вакцинации «живыми» вакцинами — от 48 часов до 4 недель. Хирургические операции или инвазивные процедуры требуют годичного перерыва. Женщинам после родов сдавать кровь можно через 12 месяцев. Посещение регионов мира, наиболее подверженных риску заболевания малярией, откладывает донорство на 1–3 года. Если донор сам получал переливание крови, ему также запрещено сдавать кровь в течение года. Главная цель — полное восстановление здоровья донора.

— Как донорство влияет на физиологию и здоровье человека?

— При сдаче крови человек теряет около 8–10% ее объема, что безопасно и стимулирует обновление организма. Активизируется костный мозг, вырабатывая новые клетки крови, что улучшает регенерацию и снабжение тканей кислородом. Обновление плазмы способствует выведению токсинов, нормализации обмена железа и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Донорство также стабилизирует давление и улучшает обмен веществ, действуя как биологическая «перезагрузка».

— Возможны ли побочные эффекты после донации и как их избежать?

— Донорство крови — безопасный процесс под медицинским контролем. В редких случаях возможны легкие симптомы: головокружение, слабость, тошнота. Они проходят быстро после отдыха. Для их предотвращения донору нужно хорошо питаться и пить достаточно жидкости перед процедурой, а после — отдохнуть 10–15 минут и избегать физических нагрузок. В Республиканском банке крови Министерства здравоохранения доноры находятся под наблюдением квалифицированного персонала.

— Как донорство влияет на сердечно-сосудистую и метаболическую системы?

— Донорство снижает вязкость крови, облегчая ее циркуляцию и уменьшая нагрузку на сосуды, что снижает риск гипертонии и закупорки сосудов. Исследования показывают, что регулярные доноры на 30–40% реже сталкиваются с инфарктами и инсультами. Контроль уровня железа предотвращает оксидативный стресс, защищая сердце и сосуды. Нормализация обмена веществ снижает риск ожирения и диабета 2-го типа.

— И в заключение хотелось бы узнать, какое психологическое значение имеет донорство для человека и общества?

— Донорство — глубокий акт гуманизма. Осознание того, что ты спасаешь жизни, снижает стресс, повышает самооценку и укрепляет чувство сопричастности обществу. Регулярная донация — залог стабильности системы здравоохранения, особенно при экстренных операциях, родовспоможении, лечении пострадавших в ДТП, онкологических и наследственных заболеваний крови. Стабильное донорское движение открывает более широкие возможности для Министерства здравоохранения оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях, сохраняя самое ценное — жизнь людей.

Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
12:57 240
Пашинян обратится к гражданам Армении
Пашинян обратится к гражданам Армении
12:45 644
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары фото; видео; обновлено 11:15
11:15 13498
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам; все еще актуально
17 августа 2025, 22:02 6569
Советник Хаменеи грозит новой войной
Советник Хаменеи грозит новой войной
11:36 1520
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина обновлено 12:16
12:16 3630
Украина оснащает армию тысячами роботов
Украина оснащает армию тысячами роботов обновлено 12:29
12:29 3483
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 12:34
12:34 3551
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов видео; обновлено 12:19
12:19 5214
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
01:01 7390
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 2891

ЭТО ВАЖНО

Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
12:57 240
Пашинян обратится к гражданам Армении
Пашинян обратится к гражданам Армении
12:45 644
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары фото; видео; обновлено 11:15
11:15 13498
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам; все еще актуально
17 августа 2025, 22:02 6569
Советник Хаменеи грозит новой войной
Советник Хаменеи грозит новой войной
11:36 1520
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина обновлено 12:16
12:16 3630
Украина оснащает армию тысячами роботов
Украина оснащает армию тысячами роботов обновлено 12:29
12:29 3483
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 12:34
12:34 3551
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов видео; обновлено 12:19
12:19 5214
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
01:01 7390
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 2891
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться