Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Армия Казахстана переходит на национальный мессенджер

12:41 375

В армии Казахстана начинается поэтапный переход на национальный мессенджер Aitu для передачи служебной информации. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

В ведомстве отмечают, что решение, принятое по поручению президента Казахстана, направлено на снижение рисков, связанных с использованием иностранных платформ. Также, пояснили в Минобороны, использование Aitu, находящегося под юрисдикцией Казахстана и соответствующего требованиям к хранению и обработке данных, позволит контролировать информационные потоки и обеспечить высокий уровень защиты служебной информации, включая данные оборонного характера.

Министр обороны Даурен Косанов поручил перевести все подразделения Вооруженных сил Казахстана на национальный мессенджер до конца 2025 года, учитывая структуру армии и действующие каналы связи. Заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев отметил, что использование отечественных IT-продуктов соответствует мировому тренду и поможет исключить утечки служебных данных.

Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
12:57 244
Пашинян обратится к гражданам Армении
Пашинян обратится к гражданам Армении
12:45 648
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары фото; видео; обновлено 11:15
11:15 13501
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам; все еще актуально
17 августа 2025, 22:02 6569
Советник Хаменеи грозит новой войной
Советник Хаменеи грозит новой войной
11:36 1522
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина обновлено 12:16
12:16 3630
Украина оснащает армию тысячами роботов
Украина оснащает армию тысячами роботов обновлено 12:29
12:29 3486
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 12:34
12:34 3553
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов видео; обновлено 12:19
12:19 5217
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
01:01 7391
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 2891

