Армия Казахстана переходит на национальный мессенджер

В армии Казахстана начинается поэтапный переход на национальный мессенджер Aitu для передачи служебной информации. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

В ведомстве отмечают, что решение, принятое по поручению президента Казахстана, направлено на снижение рисков, связанных с использованием иностранных платформ. Также, пояснили в Минобороны, использование Aitu, находящегося под юрисдикцией Казахстана и соответствующего требованиям к хранению и обработке данных, позволит контролировать информационные потоки и обеспечить высокий уровень защиты служебной информации, включая данные оборонного характера.

Министр обороны Даурен Косанов поручил перевести все подразделения Вооруженных сил Казахстана на национальный мессенджер до конца 2025 года, учитывая структуру армии и действующие каналы связи. Заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев отметил, что использование отечественных IT-продуктов соответствует мировому тренду и поможет исключить утечки служебных данных.