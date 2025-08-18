Пашинян обратится к гражданам Армении

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Премьер Армении Никол Пашинян в 18:00 по ереванскому времени (совпадает с Баку) обратится к гражданам.

Вчера, 17 августа, Пашинян извинился за свой пост про святого отца и тетю. Он заявил, что Комиссия по предупреждению коррупции нашла в его словах «нарушение правил поведения».

«Комиссия по предупреждению коррупции РА зафиксировала в моей речи нарушение правил поведения. Несмотря на то что я не совсем согласен с некоторыми оценками решений, прошу прощения у всех вас», — отметил Пашинян.