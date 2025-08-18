USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Подписаться на уведомления
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Новость дня
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Пашинян обратится к гражданам Армении

12:45 652

Премьер Армении Никол Пашинян в 18:00 по ереванскому времени (совпадает с Баку) обратится к гражданам.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Вчера, 17 августа, Пашинян извинился за свой пост про святого отца и тетю. Он заявил, что Комиссия по предупреждению коррупции нашла в его словах «нарушение правил поведения».

«Комиссия по предупреждению коррупции РА зафиксировала в моей речи нарушение правил поведения. Несмотря на то что я не совсем согласен с некоторыми оценками решений, прошу прощения у всех вас», — отметил Пашинян.

Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
12:57 249
Пашинян обратится к гражданам Армении
Пашинян обратится к гражданам Армении
12:45 653
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары фото; видео; обновлено 11:15
11:15 13501
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам; все еще актуально
17 августа 2025, 22:02 6569
Советник Хаменеи грозит новой войной
Советник Хаменеи грозит новой войной
11:36 1522
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина обновлено 12:16
12:16 3630
Украина оснащает армию тысячами роботов
Украина оснащает армию тысячами роботов обновлено 12:29
12:29 3490
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 12:34
12:34 3555
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов видео; обновлено 12:19
12:19 5218
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
01:01 7391
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 2891

ЭТО ВАЖНО

Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
12:57 249
Пашинян обратится к гражданам Армении
Пашинян обратится к гражданам Армении
12:45 653
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары фото; видео; обновлено 11:15
11:15 13501
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам; все еще актуально
17 августа 2025, 22:02 6569
Советник Хаменеи грозит новой войной
Советник Хаменеи грозит новой войной
11:36 1522
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина обновлено 12:16
12:16 3630
Украина оснащает армию тысячами роботов
Украина оснащает армию тысячами роботов обновлено 12:29
12:29 3490
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 12:34
12:34 3555
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов видео; обновлено 12:19
12:19 5218
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
01:01 7391
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 2891
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться