USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Подписаться на уведомления
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Новость дня
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

ХАМАС выставляет щит из заложников против Израиля

12:52 168

Палестинское движение ХАМАС может переместить израильских заложников в город Газа в одноименном анклаве, чтобы помешать планам Израиля по установлению полного контроля над населенным пунктом. Об этом сообщает газета Asharq al-Awsat со ссылкой на палестинские источники.

По их данным, движение и союзные ему вооруженные группировки рассчитывают, что присутствие заложников может вынудить власти Израиля отказаться от планов оккупации города, поскольку в условиях боевых действий жизни удерживаемых израильтян будут под угрозой.

Согласно сведениям издания, предложение находится на стадии обсуждения, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Израильский военно-политический кабинет 8 августа утвердил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению полного контроля над городом Газа и расширению военной операции в секторе. По словам самого Нетаньяху, целью этих действий является не оккупация, а «освобождение» анклава от ХАМАС. Уже 17 августа начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир сообщил, что израильские войска вскоре начнут операцию непосредственно в городе.

Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
12:57 251
Пашинян обратится к гражданам Армении
Пашинян обратится к гражданам Армении
12:45 656
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары фото; видео; обновлено 11:15
11:15 13503
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам; все еще актуально
17 августа 2025, 22:02 6569
Советник Хаменеи грозит новой войной
Советник Хаменеи грозит новой войной
11:36 1524
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина обновлено 12:16
12:16 3630
Украина оснащает армию тысячами роботов
Украина оснащает армию тысячами роботов обновлено 12:29
12:29 3492
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 12:34
12:34 3558
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов видео; обновлено 12:19
12:19 5219
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
01:01 7392
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 2891

ЭТО ВАЖНО

Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае
12:57 251
Пашинян обратится к гражданам Армении
Пашинян обратится к гражданам Армении
12:45 656
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары
Россия снова атаковала терминалы SOCAR в Украине: повреждены все резервуары фото; видео; обновлено 11:15
11:15 13503
И ты, Европа – Брут?
И ты, Европа – Брут? аналитика по горячим следам; все еще актуально
17 августа 2025, 22:02 6569
Советник Хаменеи грозит новой войной
Советник Хаменеи грозит новой войной
11:36 1524
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина
Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина обновлено 12:16
12:16 3630
Украина оснащает армию тысячами роботов
Украина оснащает армию тысячами роботов обновлено 12:29
12:29 3492
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 12:34
12:34 3558
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов
Возбуждено дело против иностранцев за непристойные съемки на Аллее шехидов видео; обновлено 12:19
12:19 5219
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
01:01 7392
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az
00:44 2891
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться