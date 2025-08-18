ХАМАС выставляет щит из заложников против Израиля

Палестинское движение ХАМАС может переместить израильских заложников в город Газа в одноименном анклаве, чтобы помешать планам Израиля по установлению полного контроля над населенным пунктом. Об этом сообщает газета Asharq al-Awsat со ссылкой на палестинские источники.

По их данным, движение и союзные ему вооруженные группировки рассчитывают, что присутствие заложников может вынудить власти Израиля отказаться от планов оккупации города, поскольку в условиях боевых действий жизни удерживаемых израильтян будут под угрозой.

Согласно сведениям издания, предложение находится на стадии обсуждения, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Израильский военно-политический кабинет 8 августа утвердил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению полного контроля над городом Газа и расширению военной операции в секторе. По словам самого Нетаньяху, целью этих действий является не оккупация, а «освобождение» анклава от ХАМАС. Уже 17 августа начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир сообщил, что израильские войска вскоре начнут операцию непосредственно в городе.