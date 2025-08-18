USD 1.7000
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...
Новость дня
Трамп согласен: Украина должна быть готова уступить часть территории...

Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае

12:57

Россия сможет быстро оккупировать всю территорию Донецкой области только в случае, если Украина выполнит требование российского лидера Владимира Путина и выведет свои войска. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты подчеркнули, что российские войска не смогут захватить оставшуюся часть Донецкой области силой. С момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году россияне столкнулись с ожесточенным сопротивлением и до сих пор не достигли всех своих целей.

«Захват оставшейся части Донецкой области, вероятно, займет у российских войск несколько лет», — отмечается в отчете.

Аналитики ISW также указали на «дорогостоящие» кампании России по взятию укрепленных или городских районов на востоке Украины, которые существенно отличаются от заявлений Путина о быстром продвижении. В частности, четыре крупные наступательные операции на востоке Украины в 2024–2025 годах демонстрируют сложность достижения целей.

«Российским войскам потребовалось 26 месяцев, чтобы продвинуться примерно на 11 километров от западного Бахмута до западных окраин Часовника», — напомнили аналитики.

Что касается города Покровска Донецкой области, эксперты отметили, что попытки его захвата начались еще в феврале 2024 года. «Все эти операции, длившиеся более 18 месяцев, до сих пор не увенчались успехом», — констатировали в ISW.

В отчете также подчеркивается, что недавние российские наступления к северо-востоку от Покровска подтверждают невозможность быстрого захвата укрепленных или городских районов.

Между тем канал Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение Путина о полном контроле России над Донбассом и замораживании линии фронта в других областях ради достижения соглашения с Украиной. По данным источника, после встречи с Путиным на Аляске Трамп заявил европейским союзникам, что российский лидер повторил свои требования о контроле над Луганской и Донецкой областями. При этом он якобы выразил готовность рассмотреть возможность «завершения тупика» на Запорожском и Херсонском направлениях и согласиться на замораживание фронта.

