Россия сможет быстро захватить Донецкую область только в одном случае

Россия сможет быстро оккупировать всю территорию Донецкой области только в случае, если Украина выполнит требование российского лидера Владимира Путина и выведет свои войска. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты подчеркнули, что российские войска не смогут захватить оставшуюся часть Донецкой области силой. С момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году россияне столкнулись с ожесточенным сопротивлением и до сих пор не достигли всех своих целей.

«Захват оставшейся части Донецкой области, вероятно, займет у российских войск несколько лет», — отмечается в отчете.

Аналитики ISW также указали на «дорогостоящие» кампании России по взятию укрепленных или городских районов на востоке Украины, которые существенно отличаются от заявлений Путина о быстром продвижении. В частности, четыре крупные наступательные операции на востоке Украины в 2024–2025 годах демонстрируют сложность достижения целей.