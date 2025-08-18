USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов

обновлено 15:15
15:15 3200

Силы обороны Украины за последние две недели зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области и нанесли россиянам значительные потери в живой силе и технике. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Согласно информации, с 4 по 17 августа украинские военные полностью зачистили села Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Генштаб ВСУ утверждает, что в результате боев российские войска потеряли почти тысячу военных убитыми, более 350 ранеными, еще 37 россиян попали в плен.

Также подразделения ВСУ уничтожили и повредили 11 танков, 8 боевых бронированных машин, более сотни единиц автомобильной техники, одну реактивную систему залпового огня, 22 пушки и 106 беспилотников.

«На направлении Доброполье продолжаются стабилизационные мероприятия. Только за минувшие сутки украинские военные взяли в плен еще семерых российских военных. Кроме того, силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск вместе со смежными подразделениями был зачищен город Покровск от российских диверсионных групп. Украинские подразделения также продвинулись вперед на нескольких участках и закрепились на новых позициях», - отмечается в сообщении.

*** 15:11

Десантники ВС Украины освободили два населенных пункта в Донецкой области, при этом россияне понесли серьезные потери.

Как сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВС Украины, воинские части ДШВ освободили населенные пункты Золотой Колодец и Петровка.

По информации 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригад, подразделения успешно провели штурмовые действия.

«Россияне понесли значительные потери в живой силе, технике и вооружении. Часть россиян попала в плен и передана в обменный фонд», — отметили в ДШВ.

Ранее сообщалось, что украинские войска освободили Андреевку в приграничье Сумской области и продвинулись на Покровском направлении.

