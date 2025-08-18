Европа в пламени: пожар подступает к столицам

Европа в этом году столкнулась с самыми масштабными лесными пожарами за весь период наблюдений, сообщают европейские СМИ.

Согласно информации, пламя приближается к ряду столиц, включая испанский Мадрид, греческие Афины и черногорскую Подгорицу. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Испании и Португалии, где лесные пожары уже унесли жизни шести человек. С начала 2025 года в странах ЕС выгорело 439,6 тыс. гектаров леса — это существенно больше, чем за аналогичный период прошлого года (188,6 тыс. га) и более чем вдвое превышает средний показатель за 2006–2024 годы. Такие данные приводит Европейская система информации о лесных пожарах (EFFIS).

В Испании за прошедшую неделю огонь уничтожил более 70 тыс. гектаров. Министр обороны страны Маргарита Роблес отмечает, что подобного пожара в Испании не было уже 20 лет. По ее словам, огонь отличается особыми характеристиками, связанными с климатическими изменениями и экстремальной жарой. В условиях кризиса премьер-министр Педро Санчес прервал отпуск и накануне посетил наиболее пострадавшие от огня регионы.

На прошлой неделе французским пожарным удалось взять под контроль лесной пожар в горах Корбьер, недалеко от испанской границы на юге страны. Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал стихийное бедствие «катастрофой беспрецедентного масштаба».