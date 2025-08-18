Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся

Экономические связи Азербайджана с Россией, как и с другими соседями, продолжаются, их разрыв даже не обсуждается. Такое заявление haqqin.az сделал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

«Азербайджан и Россия - не враждующие друг с другом страны. Проблема между странами возникла после крушения самолета авиакомпании AZAL. Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания факта, наказания виновных и выплаты полной компенсации, однако никакой реакции от России не поступило. Вот Иран принял требования Азербайджана после теракта в посольстве, и отношения между странами наладились», - заметил Фазиль Мустафа.

Депутат добавил, что официальные Баку и Москва не комментировали и не выражали какую-либо позицию по ухудшению, приостановлению или прекращению отношений, поэтому было бы правильно придерживаться официальных позиций двух государств.