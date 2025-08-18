Киев ответил на обвинения в атаке на нефтепроводы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление своего венгерского коллеги Петера Сийярто, который ранее обвинил Украину в атаке на нефтепровод «Дружба».

«Петер, это Россия, а не Украина начала эту войну и отказывается ее закончить», – написал Сибига в соцсети X.

Глава МИД Украины подчеркнул, что в Венгрии годами говорили, что Москва – ненадежный партнер, а Будапешт, несмотря на это, приложил «все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России», даже после начала полномасштабной войны.

«Теперь вы можете отправлять жалобы и угрозы своим друзьям в Москве», – добавил украинский дипломат.

Утром 18 августа Сийярто заявил, что «Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну». Также он напомнил украинским политикам, что «электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины».