Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Киев ответил на обвинения в атаке на нефтепроводы

14:48

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление своего венгерского коллеги Петера Сийярто, который ранее обвинил Украину в атаке на нефтепровод «Дружба».

«Петер, это Россия, а не Украина начала эту войну и отказывается ее закончить», – написал Сибига в соцсети X.

Глава МИД Украины подчеркнул, что в Венгрии годами говорили, что Москва – ненадежный партнер, а Будапешт, несмотря на это, приложил «все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России», даже после начала полномасштабной войны.

«Теперь вы можете отправлять жалобы и угрозы своим друзьям в Москве», – добавил украинский дипломат.

Утром 18 августа Сийярто заявил, что «Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну». Также он напомнил украинским политикам, что «электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины».

Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС
Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС обновлено 16:31
16:31 4230
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!» все еще актуально
01:01 8106
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR фото; видео; обновлено
14:58 18425
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля фото
16:05 573
Гусеницы уничтожают бакинские деревья
Гусеницы уничтожают бакинские деревья фото
15:06 1841
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
14:41 2563
Китай хочет ослабления России
Китай хочет ослабления России
14:36 1703
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов обновлено 15:15
15:15 3206
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль наш комментарий
13:05 3570
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
00:44 3180
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 14:18
14:18 6122

