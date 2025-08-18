Ливни накрыли Пакистан: погибло 660 человек

По меньшей мере 660 человек погибли и еще 929 пострадали в Пакистане в результате муссонных дождей и вызванных ими инцидентов с конца июля, сообщают российские СМИ.

Согласно данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям страны, наибольшее число погибших — 392 человека — зарегистрировано в провинции Хайбер-Пахтунхва, где также пострадали 245 жителей. В северо-восточной провинции Пенджаб насчитали 164 погибших и 582 раненых. Сведения о жертвах поступали также из провинций Синд, Белуджистан, Гилгит-Балтистан и других.

По информации ведомства, в Пакистане эвакуировали и разместили во временных убежищах почти 30 000 человек. Кроме того, природное бедствие повредило около 2,5 тыс. зданий и нанесло значительный ущерб животноводству и сельскому хозяйству. Потоки воды вызвали многочисленные оползни и наводнения. Разрушены или повреждены линии электропередачи, дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры. Во многих районах не работает мобильная связь из-за повреждения базовых станций.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.