Гусеницы уничтожают бакинские деревья

В Баку, а также в его окрестностях жители последние два-три года не могут избавиться от гусениц, которые уничтожают деревья и проникают во дворы и дома. Жители говорят, что гусеницы разрушают деревья так быстро, что на принятие мер просто не хватает времени.

В поселке Сараи десятки многолетних плодовых деревьев погибли из-за гусениц. Местный житель Азер Мамедов сообщил, что плодоносящие тутовые деревья за несколько ночей были полностью уничтожены. Затем гусеницы перебрались на грушевые деревья. «Мы обработали деревья химикатами, однако это не помогло. Дворы заполонили гусеницы. Говорят, что они быстро распространяются по этим местам: мы обрабатываем деревья, а они приходят с соседних участков», — сказал Мамедов. Несколько дней назад жители улицы генерала Шихлинского в Баку жаловались на нашествие насекомых в их домах. Они сообщили, что во дворах деревья погибают: «Мы не можем выйти во двор, блоки тоже кишат гусеницами. Гусеницы заползают в белье, которое мы сушим на балконе, и оттуда попадают в квартиры».

В коттеджном массиве в Сумгаите также массово погибли тутовые деревья. Из Ясамальского, Насиминского и Бинагадинского районов поступают аналогичные жалобы. Кроме того, в социальных сетях публикуется множество видеороликов, показывающих распространение гусениц в различных районах Баку, в парках, садах и во дворах жилых домов. Жителей также беспокоит то, что гусеницы наносят вред не только деревьям, но и вызывают аллергию, высыпания, зуд. Многие считают, что гусеницы распространяются из-за декоративных деревьев, посаженных в парках и вдоль дорог. Эксперт Акиф Насирли поддерживает эту точку зрения. По его словам, привезенные из-за границы деревья иногда приносят с собой вредные бактерии. В результате в Баку и регионах распространяются гусеницы-бабочки. Эти гусеницы отличаются от других: они быстро размножаются. Если их распространение не остановить, здоровых деревьев не останется. Заведующий отделом Института географии НАНА Энвер Алиев отметил, что американская белая бабочка создает серьезные проблемы для некоторых видов деревьев.