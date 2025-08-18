USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Гусеницы уничтожают бакинские деревья

Гусеницы уничтожают бакинские деревья

Ульвия Худиева
15:06

В Баку, а также в его окрестностях жители последние два-три года не могут избавиться от гусениц, которые уничтожают деревья и проникают во дворы и дома. Жители говорят, что гусеницы разрушают деревья так быстро, что на принятие мер просто не хватает времени.

В поселке Сараи десятки многолетних плодовых деревьев погибли из-за гусениц. Местный житель Азер Мамедов сообщил, что плодоносящие тутовые деревья за несколько ночей были полностью уничтожены. Затем гусеницы перебрались на грушевые деревья.

«Мы обработали деревья химикатами, однако это не помогло. Дворы заполонили гусеницы. Говорят, что они быстро распространяются по этим местам: мы обрабатываем деревья, а они приходят с соседних участков», — сказал Мамедов.

Несколько дней назад жители улицы генерала Шихлинского в Баку жаловались на нашествие насекомых в их домах. Они сообщили, что во дворах деревья погибают: «Мы не можем выйти во двор, блоки тоже кишат гусеницами. Гусеницы заползают в белье, которое мы сушим на балконе, и оттуда попадают в квартиры».

В коттеджном массиве в Сумгаите также массово погибли тутовые деревья. Из Ясамальского, Насиминского и Бинагадинского районов поступают аналогичные жалобы. Кроме того, в социальных сетях публикуется множество видеороликов, показывающих распространение гусениц в различных районах Баку, в парках, садах и во дворах жилых домов.

Жителей также беспокоит то, что гусеницы наносят вред не только деревьям, но и вызывают аллергию, высыпания, зуд.

Многие считают, что гусеницы распространяются из-за декоративных деревьев, посаженных в парках и вдоль дорог. Эксперт Акиф Насирли поддерживает эту точку зрения. По его словам, привезенные из-за границы деревья иногда приносят с собой вредные бактерии. В результате в Баку и регионах распространяются гусеницы-бабочки. Эти гусеницы отличаются от других: они быстро размножаются. Если их распространение не остановить, здоровых деревьев не останется.

Заведующий отделом Института географии НАНА Энвер Алиев отметил, что американская белая бабочка создает серьезные проблемы для некоторых видов деревьев.

«Прежде всего, это серьезная проблема для тутовых деревьев. Кроме того, они объедают молодые листья редких и очень ценных восточных платанов, внесенных в Красную книгу. С этим тоже необходимо бороться», — сказал Э.Алиев. Он также отметил, что у американской белой бабочки пушистое тело, поэтому прилипает к одежде людей и распространяется на большие территории с помощью ветра: «В Баку последние несколько лет наблюдаются проблемы с воробьями. В городе увеличилось число ворон, а вороны поедают яйца воробьев. Воробьев становится меньше, и проблема с гусеницами усложняется. Все территории с американской белой бабочкой необходимо обрабатывать химикатами. В Баку деревья и так растут в достаточно сложных условиях и требуют больших финансовых затрат».

Хозяйственное объединение по озеленению Баку проводит регулярные дезинфекционные мероприятия в разных районах города, проводятся мониторинги, и при выявлении новых очагов предпринимаются меры. Однако, как мы видим, в ближайшее время борьба с гусеницами, кажется, не даст желаемого результата.

Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС
Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС обновлено 16:31
16:31 4234
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!» все еще актуально
01:01 8107
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR фото; видео; обновлено
14:58 18430
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля фото
16:05 574
Гусеницы уничтожают бакинские деревья
Гусеницы уничтожают бакинские деревья фото
15:06 1843
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
14:41 2564
Китай хочет ослабления России
Китай хочет ослабления России
14:36 1705
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов обновлено 15:15
15:15 3209
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль наш комментарий
13:05 3571
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
00:44 3180
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 14:18
14:18 6125

