Мирзиёев о потенциале Баку и Ташкента

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, глава государства выступил с посланием к участникам встречи высокого уровня «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Азербайджан играет ключевую роль в соединении Центральной Азии и Европы.

Мирзиёев подчеркнул, что форум предоставляет уникальную возможность представить миру Центральную Азию, обсудить процессы консолидации, сотрудничества и укрепления межрегиональной взаимосвязанности.

Президент отметил значительный потенциал Узбекистана и Азербайджана, который может быть использован еще более эффективно. Он подчеркнул активное развитие азербайджано-узбекских отношений в духе взаимного доверия и поддержки.

«Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу. Мы высоко ценим готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в развитии новых обще-региональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии», — отметил Мирзиёев.

В завершение он искренне поздравил азербайджанский народ с историческим достижением — подписанием в Вашингтоне при посредничестве США трехсторонней Совместной декларации с Арменией.