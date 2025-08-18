USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Мирзиёев о потенциале Баку и Ташкента

15:10 723

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Азербайджан играет ключевую роль в соединении Центральной Азии и Европы.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, глава государства выступил с посланием к участникам встречи высокого уровня «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития».

Мирзиёев подчеркнул, что форум предоставляет уникальную возможность представить миру Центральную Азию, обсудить процессы консолидации, сотрудничества и укрепления межрегиональной взаимосвязанности.

Президент отметил значительный потенциал Узбекистана и Азербайджана, который может быть использован еще более эффективно. Он подчеркнул активное развитие азербайджано-узбекских отношений в духе взаимного доверия и поддержки.

«Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу. Мы высоко ценим готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в развитии новых обще-региональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии», — отметил Мирзиёев.

В завершение он искренне поздравил азербайджанский народ с историческим достижением — подписанием в Вашингтоне при посредничестве США трехсторонней Совместной декларации с Арменией.

Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС
Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС обновлено 16:31
16:31 4235
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!» все еще актуально
01:01 8107
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR фото; видео; обновлено
14:58 18432
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля фото
16:05 576
Гусеницы уничтожают бакинские деревья
Гусеницы уничтожают бакинские деревья фото
15:06 1844
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
14:41 2567
Китай хочет ослабления России
Китай хочет ослабления России
14:36 1706
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов обновлено 15:15
15:15 3212
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль наш комментарий
13:05 3572
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
00:44 3181
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 14:18
14:18 6125

