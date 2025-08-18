Azercell – телекоммуникационный партнер Международного чемпионата по программированию среди студентов

USD 1.7000
Лидирующий мобильный оператор Азербайджана выступает официальным телекоммуникационным партнером финала 49-го Международного чемпионата по программированию среди студентов (ICPC 2025).

Соревнование пройдет с 31 августа по 5 сентября 2025 года в Баку при организации ICPC Foundation и при содействии Университета ADA. Партнерами мероприятия выступают Центральный банк Азербайджанской Республики, Агентство инноваций и цифрового развития и сообщество ICPC Azerbaijan. Проект реализуется при поддержке PASHA Holding.

В финале чемпионата примут участие около 140 университетских команд из более чем 50 стран мира. В течение пяти дней студенты продемонстрируют свои навыки в программировании, решении алгоритмических задач и командной работе.

В рамках партнерства Azercell обеспечит участников и гостей качественными и надежными телекоммуникационными услугами, гарантируя стабильную связь и способствуя эффективной коммуникации на протяжении всего мероприятия.

Следует отметить, что азербайджанские студенты участвуют в региональных этапах ICPC с 2005 года. В 2024 году студенты Университета АDА вышли в финал Международного чемпионата в Луксоре (Египет), став первой азербайджанской командой в истории соревнований, добившейся такого результата. В этом году нашу страну будут представлять команды Университета ADA и Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Azercell Telecom продолжает поддерживать проекты, направленные на развитие цифровой экосистемы страны и повышение знаний и навыков молодежи в ИТ- и ИКТ-сферах, а также на укрепление глобальных технологических позиций Азербайджана.

