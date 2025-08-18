USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

50 палестинцев за каждого убитого израильтянина

15:21 964

Бывший руководитель военной разведки Израиля Аарон Халива призывал за каждого убитого израильтянина убивать 50 палестинцев в тот же день. Об этом он говорил в одной из бесед после отставки в августе прошлого года, записи которых опубликовал израильский телеканал N12.

«Тот факт, что в Газе уже погибло 50 тыс. человек, необходим и важен для будущих поколений. За все, что произошло 7 октября, за каждого человека, погибшего 7 октября, должны умереть 50 палестинцев», – заявил экс-глава разведки.

Он отметил, что не имеет значения, «были ли это дети или нет». При этом уточнил, что говорит это не из чувства мести.

«Я обращаюсь к будущим поколениям. Им время от времени нужна Накба, чтобы они чувствовали цену своим действиям. В этом безумном регионе другого выбора нет», – подчеркнул Халива.

Арабы называют события 1948 года, когда из-за войны с Израилем сотни тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, «Накбой» (в переводе с арабского — «катастрофа»).

Обострение на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных радикалов ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля, напали на мирных жителей и захватили более 200 заложников. В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил войну и начал наземную операцию в анклаве с целью вернуть заложников и полностью уничтожить радикальное движение.

Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС
Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС обновлено 16:31
16:31 4240
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!» все еще актуально
01:01 8108
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR фото; видео; обновлено
14:58 18436
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля фото
16:05 578
Гусеницы уничтожают бакинские деревья
Гусеницы уничтожают бакинские деревья фото
15:06 1847
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
14:41 2570
Китай хочет ослабления России
Китай хочет ослабления России
14:36 1708
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов обновлено 15:15
15:15 3213
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль наш комментарий
13:05 3574
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
00:44 3181
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 14:18
14:18 6128

ЭТО ВАЖНО

Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС
Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС обновлено 16:31
16:31 4240
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!» все еще актуально
01:01 8108
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR фото; видео; обновлено
14:58 18436
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля фото
16:05 578
Гусеницы уничтожают бакинские деревья
Гусеницы уничтожают бакинские деревья фото
15:06 1847
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
14:41 2570
Китай хочет ослабления России
Китай хочет ослабления России
14:36 1708
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов обновлено 15:15
15:15 3213
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль наш комментарий
13:05 3574
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
00:44 3181
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 14:18
14:18 6128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться