50 палестинцев за каждого убитого израильтянина

Бывший руководитель военной разведки Израиля Аарон Халива призывал за каждого убитого израильтянина убивать 50 палестинцев в тот же день. Об этом он говорил в одной из бесед после отставки в августе прошлого года, записи которых опубликовал израильский телеканал N12.

«Тот факт, что в Газе уже погибло 50 тыс. человек, необходим и важен для будущих поколений. За все, что произошло 7 октября, за каждого человека, погибшего 7 октября, должны умереть 50 палестинцев», – заявил экс-глава разведки.

Он отметил, что не имеет значения, «были ли это дети или нет». При этом уточнил, что говорит это не из чувства мести.

«Я обращаюсь к будущим поколениям. Им время от времени нужна Накба, чтобы они чувствовали цену своим действиям. В этом безумном регионе другого выбора нет», – подчеркнул Халива.

Арабы называют события 1948 года, когда из-за войны с Израилем сотни тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, «Накбой» (в переводе с арабского — «катастрофа»).

Обострение на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных радикалов ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля, напали на мирных жителей и захватили более 200 заложников. В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил войну и начал наземную операцию в анклаве с целью вернуть заложников и полностью уничтожить радикальное движение.