Рейтинг Трампа резко вырос после встречи с Путиным

Согласно опросу, проведенному с 15 по 17 августа, уровень поддержки американского президента достиг 54%. При этом 44% респондентов высказались против его деятельности, еще 2% затруднились с ответом. Социологи отмечают, что особенно заметный рост поддержки наблюдается среди афроамериканцев и латиноамериканцев, а среди белого населения рейтинг Трампа приблизился к рекордной отметке — 64%. Погрешность исследования составила 3,09 процентных пункта.

Для сравнения: данные июльского опроса YouGov показывали куда более низкие показатели. Тогда работу Трампа одобряли лишь 41% американцев, а около 55% высказывались против.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование войны с Украиной стало основной темой прошедшего саммита. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.