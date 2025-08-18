Киев осудил атаки России на объекты SOCAR в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел телефонный разговор со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Об этом он сообщил в своем аккаунте в X.
Спикер Рады заявил, что Украина рассматривает подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне как важный шаг к прочному миру на Южном Кавказе. Он также отметил стремление Украины развивать политический диалог и межпарламентское сотрудничество с Азербайджаном.
Кроме того, Стефанчук осудил атаки России на объекты азербайджанской госнефтекомпании SOCAR в Украине.
В публикации также говорится, что спикер Верховной Рады пригласил Сахибу Гафарову посетить Украину и принять участие в IV парламентском саммите Крымской платформы, который состоится в Стокгольме 23–24 ноября.
I held a phone conversation with the Speaker of Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan, @Speaker_Az.— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) August 18, 2025
I deeply appreciate the words of solidarity and support expressed by my colleague during our discussion. We exchanged views on key international developments, particularly… pic.twitter.com/jPoVAjTPw4