Число пользователей цифровой платформы mygov превысило 1,5 миллиона

Число зарегистрированных пользователей государственной цифровой платформы mygov превысило 1,5 миллиона человек. За первые семь месяцев 2025 года зафиксирован динамичный рост числа граждан, зарегистрировавшихся на платформе как через веб-версию, так и через мобильное приложение, а также активно использующих цифровые услуги и документы.

В текущем году число новых регистраций на платформе выросло на 61% по сравнению с концом прошлого года, а количество активных пользователей увеличилось на 34%. В первом полугодии зарегистрировалось почти 490 тысяч новых пользователей, а в июле этот показатель достиг 107,4 тысячи. Число активных пользователей mygov выросло до 554 тысяч человек, что стало рекордным показателем за весь период работы платформы.

В настоящее время через приложение mygov можно воспользоваться такими услугами и получить такие сведения, как справка об отсутствии судимости, информация о составе семьи и семейном положении, данные об образовании, сведения о военной службе, оформление доверенностей, изменение абонентских данных по коммунальным услугам, предоставление информации о задолженностях, а также медицинские сервисы: сведения о вакцинации, электронные рецепты, медицинские направления, результаты лабораторных анализов, справка о состоянии здоровья.

В рамках сотрудничества с государственными органами через платформу стали более удобными и доступными для граждан такие услуги, как получение свидетельств о браке, рождении и смерти. Кроме того, доступна возможность оплаты банковскими картами и другие сервисы.