Американские военные могут появиться в Украине

Один из советников президента США Дональда Трампа заявил, что в рамках возможных гарантий безопасности Украина может рассчитывать на размещение американских военных на своей территории после завершения боевых действий. Об этом пишет портал Axios.

На вопрос журналистов, могут ли такие гарантии включать развертывание американских войск, собеседник из окружения Трампа ответил коротко: «Да».

При этом другой советник подчеркнул, что вопрос пока открыт. «Мы не будем вести переговоры через прессу», — сказал он.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявили, что во время саммита на Аляске 15 августа Владимир Путин впервые согласился с тем, что США и европейские союзники могут предоставить Украине гарантии безопасности.

В то же время Рубио в эфире NBC отметил, что для достижения мира Украина и Россия будут вынуждены пойти на определенные уступки: «Необходимо обсуждать потенциальные компромиссы, не вынося их на публику, чтобы не создавать лишних проблем внутри стран».

