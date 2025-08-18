USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.1210
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Новость дня
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Трамп анонсировал масштабные реформы

16:24 354

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен инициировать масштабную реформу избирательной системы, главным пунктом которой станет отказ от голосования по почте. По его словам, эта практика устарела и создает условия для масштабных фальсификаций.

«Я собираюсь возглавить движение за отказ от голосования по почте, а также, раз уж мы об этом заговорили, от крайне неточных, очень дорогих и сомнительных устройств для автоматической регистрации и подсчета голосов. Они стоят в десять раз дороже бумажных бюллетеней с водяными знаками, которые при этом обеспечивают точность и надежность. Такие бюллетени позволяют уже к концу дня однозначно определить, кто победил, а кто проиграл выборы», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что «США — единственная страна в мире, которая до сих пор использует голосование по почте», тогда как другие государства отказались от него именно из-за рисков фальсификаций. По словам президента, работа над реформой начнется с подписания указа, направленного на обеспечение прозрачности промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году.

«Мошенничеству, связанному с голосованием по почте и использованием машин для подсчета голосов, что само по себе является чудовищной катастрофой, нужно немедленно положить конец», — подчеркнул американский лидер.

Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС
Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС обновлено 16:31
16:31 4276
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!» все еще актуально
01:01 8117
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR фото; видео; обновлено
14:58 18453
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля фото
16:05 589
Гусеницы уничтожают бакинские деревья
Гусеницы уничтожают бакинские деревья фото
15:06 1854
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
14:41 2580
Китай хочет ослабления России
Китай хочет ослабления России
14:36 1716
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов обновлено 15:15
15:15 3222
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль наш комментарий
13:05 3583
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
00:44 3183
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 14:18
14:18 6134

ЭТО ВАЖНО

Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС
Решающие переговоры Зеленского, Трампа и лидеров ЕС обновлено 16:31
16:31 4276
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!»
Экс-советник представительства России в ООН в интервью haqqin.az: «Цель Путина – передел мира!» все еще актуально
01:01 8117
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR фото; видео; обновлено
14:58 18453
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля
Ильхам Алиев принял нового посла Израиля фото
16:05 589
Гусеницы уничтожают бакинские деревья
Гусеницы уничтожают бакинские деревья фото
15:06 1854
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
Фазиль Мустафа: Отношения между Россией и Азербайджаном не ухудшатся
14:41 2580
Китай хочет ослабления России
Китай хочет ослабления России
14:36 1716
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов
ВСУ продвинулись и освободили шесть населенных пунктов обновлено 15:15
15:15 3222
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль
Новый игрок на Южном Кавказе – старый Израиль наш комментарий
13:05 3583
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна
Путин говорит о Трампе с симпатией. И эта симпатия взаимна Антон Пеньковский отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
00:44 3183
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых
Перед переговорами Зеленского и Трампа Россия бьет по Украине: много погибших и раненых фото; видео; обновлено 14:18
14:18 6134
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться