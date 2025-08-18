Трамп анонсировал масштабные реформы

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен инициировать масштабную реформу избирательной системы, главным пунктом которой станет отказ от голосования по почте. По его словам, эта практика устарела и создает условия для масштабных фальсификаций.

«Я собираюсь возглавить движение за отказ от голосования по почте, а также, раз уж мы об этом заговорили, от крайне неточных, очень дорогих и сомнительных устройств для автоматической регистрации и подсчета голосов. Они стоят в десять раз дороже бумажных бюллетеней с водяными знаками, которые при этом обеспечивают точность и надежность. Такие бюллетени позволяют уже к концу дня однозначно определить, кто победил, а кто проиграл выборы», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что «США — единственная страна в мире, которая до сих пор использует голосование по почте», тогда как другие государства отказались от него именно из-за рисков фальсификаций. По словам президента, работа над реформой начнется с подписания указа, направленного на обеспечение прозрачности промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году.

«Мошенничеству, связанному с голосованием по почте и использованием машин для подсчета голосов, что само по себе является чудовищной катастрофой, нужно немедленно положить конец», — подчеркнул американский лидер.