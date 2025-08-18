USD 1.7000
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR
Зеленский об ударе по нефтебазе SOCAR

Глава МИД Украины: Россия действует вопреки интересам Азербайджана

16:22

Новый удар россиян по собственности азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Украине министр иностранных дел Украины Андрей Сибига расценил как «целенаправленные действия РФ против интересов Азербайджана». Об этом сообщается в публикации главы МИД Украины в соцсети Х.

«Этой ночью россияне нанесли удар по нефтяным терминалам SOCAR в Одесской области. Второй российский удар по азербайджанской государственной компании за последние недели. Москва делает это намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана. Это еще раз демонстрирует важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также необходимость надлежащего дипломатического и правового ответа на такие нападения», - заявил Сибига.

Из-за российского удара в ночь на понедельник, 18 августа, в Одесской области по топливной базе SOCAR на предприятии произошел мощный пожар, были повреждены 17 резервуаров общим объемом более 16 тыс. кубометров, а также здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения. Это уже вторая атака россиян за месяц на инфраструктуру азербайджанской компании. 8 августа по этой же нефтебазе было запущено несколько российских БПЛА, что стало причиной частичного разрушения, пострадали четверо сотрудников компании.

